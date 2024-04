Peacock erhöht die Preise weiter

Wirtschaft

Der Streamingdienst NBCUniversal zieht die Daumenschrauben an.

Der NBC-Streamingdienst Peacock will - vor allem wegen der Olympischen Sommerspiele in Paris - die Abo-Gebühren erhöhen. Ab Mitte Juli wird der Preis für das Premium-Paket mit Werbung um zwei Dollar auf 7,99 Dollar angehoben. Das werbefreie Paket erhöht sich ebenfalls um zwei Dollar auf 13,99 Dollar. Die Jahresmitgliedschaften verteuern sich um jeweils 20 US-Dollar pro Jahr. Die neuen Preise gelten für Neukunden ab dem 18. Juli, Bestandskunden müssen bis zum 17. August auf die Erhöhung warten.Die Premium-Plus-Version von Peacock bietet werbefreie Inhalte, die Möglichkeit, Episoden herunterzuladen und lokale NBC-Kanäle live zu sehen. Laut NBCU enthält aufgrund der Streaming-Rechte ein „kleiner Teil des Programms“ auf einigen Peacock-Kanälen, Veranstaltungen und einigen Shows und Filmen noch Werbung.„Mit Blick auf die Zukunft bietet unser Content-Angebot einen so großen Mehrwert, dass wir mit der Zeit eine echte Preissetzungsmacht haben sollten“, sagte Comcast-Chef Michael Cavanagh beim Earnings Call letzte Woche. Cavanagh sagte, dass Peacocks Streaming-only NFL Wild Card-Spiel zwischen den Chiefs und den Dolphins am 13. Januar dazu geführt habe, dass der Dienst „noch mehr neue Peacock-Abonnenten gewonnen und gehalten hat, als wir erwartet hatten“.