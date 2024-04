Dritte «Doc»-Staffel kommt im Juni zu AXN White

TV-News

Im Vorfeld der neuen Staffel zeigt der Pay-TV-Sender die ersten beiden Runden als Marathon-Programmierung.

AXN White hat für den 21. Juni die dritte Staffel der italienischen Drama-Serieangekündigt. Die 16-teilige Staffel startet zunächst mit einer Doppelfolge am Freitagabend um 20:15 Uhr, danach werden die Episoden im Wochenrhythmus einzeln gesendet. Vor der linearen Ausstrahlung steht die erste Episode des Medical Dramas bereits ab dem 15. Juni in den AXN White Mediatheken auf Abruf bereit.Das Leben von Professor Andrea Fanti, einem brillanten Chefarzt der Inneren Medizin, wird auf den Kopf gestellt, als der Vater eines Patienten, der auf seiner Station gestorben ist, ihm in den Kopf schießt. Andrea, gespielt von Luca Argentero, überlebt die Schüsse, verliert aber sein Gedächtnis an die letzten zwölf Jahre seines Lebens. Als er wieder aufwacht, hat er Mühe, seine Kollegen, seine Familie und den Mann, der er geworden ist, wiederzuerkennen. In der dritten Staffel kommen, auch dank der Tatsache, dass er seine Position wiedererlangt hat, teilweise Erinnerungen zum Vorschein, wenn auch sehr bruchstückhaft und oft nicht real, da sie von seinem eigenen Unterbewusstsein geschaffen wurden. Bei dem Versuch die Ereignisse zu rekonstruieren, wird er auch in dieser Staffel wieder von Enrico und Giulia begleitet.Um Lust auf die neuen Geschichten zu machen, wiederholt AXN White die ersten beiden Staffeln am 15. und 16. Juni als Marathon-Programmierungen im Nachmittagsprogramm jeweils ab 14:15 Uhr. Alle 32 Episoden der beiden Staffeln sind jederzeit auf Abruf in den AXN-White-Mediatheken verfügbar.