Channel 4 setzt «Tempting Fortune» fort

England

In dem Dschungelformat müssen Kandidaten ihrer Willenskraft treu bleiben, um einen Geldpreis zu gewinnen.

Das Erfolgsformatvon Voltage TV wurde für eine zweite Staffel mit acht Episoden neu aufgelegt. Die erste Staffel mit Paddy McGuinness in der Hauptrolle war eine der erfolgreichsten Neueinführungen von Channel 4 im vergangenen Jahr und gehörte zu den meistgesehenen Sendungen des Jahres 2023 bei den 16- bis 34-Jährigen auf dem kostenlosen Streaming-Dienst von Channel 4.In der zweiten Staffel wird eine brandneue Gruppe von Kandidaten in einem tropischen Dschungel ausgesetzt, um an der ultimativen Prüfung von Willenskraft und Ehrlichkeit teilzunehmen. Sie verbringen einige Tage in der Wildnis und werden nur mit einer Grundversorgung und Überlebensausrüstung ausgestattet. Die eigentliche Prüfung besteht jedoch nicht im Überleben, sondern darin, den zahlreichen Versuchungen zu widerstehen, die ihren insektenverseuchten Dschungelaufenthalt in den luxuriösen Tropenurlaub ihres Lebens verwandeln könnten.Ein beträchtlicher Geldpreis ist zu gewinnen, aber damit jeder aus der Gruppe seinen vollen Anteil mit nach Hause nehmen kann, müssen sie alle der Versuchung widerstehen, etwas davon für Luxusartikel auszugeben. Doch während die einen die Chance haben, eine lebensverändernde Summe zu gewinnen, wollen sich andere nur amüsieren und verprassen das Preisgeld gerne für Leckereien und Extravaganzen. Werden die Bande, die sich zwischen den Teilnehmern bilden, einige davon überzeugen, auf Ausgaben zu verzichten? Werden die Teilnehmer dem Rest der Gruppe die Wahrheit sagen, wenn sie der Versuchung nachgeben? Und wird am Ende des Abenteuers noch etwas vom Preisgeld übrig sein?Paddy McGuinness sagte: „Die letzte Staffel war voll von Verrat, Hinterhältigkeit und schierer Entschlossenheit... aber dieses Mal gibt es zusätzliche Wendungen! Ich freue mich sehr darauf, für eine noch größere Staffel zurückzukehren und eine neue Gruppe von mutigen, verwegenen und gerissenen Kandidaten in den heißen und klebrigen Dschungel zu schicken, um zu sehen, ob es jemand bis zum Ende schafft, ohne meinen Verlockungen zu erliegen.“Steve Handley, Head of Reality & Entertainment, Channel 4, sagte: „«Tempting Fortune» hat alle Merkmale eines klassischen Channel 4-Formats, es ist die intelligente und schelmische Mischung aus einer Abenteuerserie und einer Reality-Show, die den freien Willen und die menschliche Natur auf die Probe stellt, oft mit urkomischen Folgen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, ob unsere nächsten Rekruten den unwiderstehlichen Versuchungen widerstehen können, die Paddy im Dschungel für sie bereithält.“Genna Gibson, Commissioner Editor, Reality & Entertainment, Channel 4, teilte mit: „Es ist eine großartige Nachricht, dass Voltage und Paddy McGuiness sich erneut zusammentun, um einen weiteren Haufen ahnungsloser Persönlichkeiten in die Versuchung zu führen und damit Channel 4 eine weitere Staffel dieses aufregenden neuen Formats zu liefern. Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Staffel wird unser neuer Schauplatz im tropischen Dschungel eine noch herausforderndere Kulisse für unsere unerschrockenen, aber etwas unwahrscheinlichen Entdecker bieten, um dem auszuweichen oder zu erliegen, was ihr Herz begehrt, und ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, zu sehen, was dabei herauskommt.“«Tempting Fortune» wurde im Auftrag von Channel 4 von Steven Handley, Leiter der Abteilung Reality and Entertainment, und der Redakteurin Genna Gibson produziert. Es handelt sich um eine achtteilige Show, die von Voltage TV und GroupM Motion Entertainment produziert wird. Die ausführenden Produzenten sind Sanjay Singhal und Jon Crisp für Voltage TV und Melanie Darlaston für GroupM Motion Entertainment. Georgina Hinds ist Showrunnerin.