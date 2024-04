CBS setzt «NCIS: Hawaii» ab

US-Fernsehen

Nach nur drei Staffeln ist die Serie schon wieder Geschichte.

Der US-Sender CBS hat die Serieabgesetzt. Die letzte Folge wird am Montag, den 6. Mai ausgestrahlt. Nach «NCIS: New Orleans» und «NCIS: Los Angeles» wird damit das dritte Format des Franchises beerdigt.Die ursprüngliche Serie wurde Anfang April verlängert. Außerdem bereitet CBS eine Prequel-Serie über den jungen Jethro Leroy Gibbs vor, während Paramount+ ein Spin-off vorbereitet, in dem sowohl Cote de Pablo als auch Michael Weatherly wieder mitspielen werden. Paramount+ und CBS strahlen auch «NCIS: Sydney» aus, das im März für eine zweite Staffel verlängert wurde.Die Serie folgt einem fiktiven Team von Agenten des Naval Criminal Investigative Service, das in der Außenstelle in Pearl Harbor arbeitet und von Special Agent in Charge Jane Tennant geleitet wird. Das Team untersucht Verbrechen im Zusammenhang mit dem Militär und der nationalen Sicherheit.