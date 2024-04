Primetime-Check

Drama gegen Krimi im öffentlich-rechtlichen Duell. Singende Kinder gegen tanzende Promis im Privaten und dazu noch eine Portion Spielfilm-Duell. Der Primetime-Freitag in Zahlen!

Den Primetime-Sieg in Sachen Gesamtreichweite legt das ZDF auf das Freitags-Parkett.holt mit starken 5,28 Millionen Zuschauern die beste Reichweite insgesamt. Mit 21,2 Prozent am Markt wird man in Mainz durchaus zufrieden sein, fürbleiben ab 21:15 Uhr noch 17,7 Prozent bei 4,35 Millionen Zuschauern. Nach den Krimis kommt das deutliche Minus, dasfällt auf 2,70 Millionen Zuschauer, immerhin kann dasab 22:25 Uhr wieder auf 3,02 Millionen steigern. Der Marktanteil lag da mittlerweile bei 14,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielt das ZDF bis zu diesem Zeitpunkt keine wirkliche Rolle, die Primetime holt 0,40 Millionen Jüngere ab, der folgende Krimi noch 0,31 Millionen.Das Erste kann nicht wirklich dagegenhalten,kommt auf 3,72 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr, dieim Anschluss ab 21:45 Uhr fallen schon auf 2,35 Millionen. Hier gehen die Marktanteile mit 14,9 und 10,2 Prozent jedoch gleichermaßen in Ordnung. Zudem gibt es einen gewissermaßen überraschenden Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen, zur Primetime hat das Drama im Ersten mit 0,43 Millionen jungen Zuschauern knapp die Nase vorn. Hier wurden 8,5 Prozent erzielt. Damit angekommen bei den privaten Sendern. RTL dominiert das Feld mitund starken 3,58 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil von 16,3 Prozent schmeckt zweifelsohne, die Zielgruppe lässt mit 21,0 Prozent und 0,99 Millionen Umworbenen die Korken knallen.Nach der Tanz-Show folgt mit gehörigem Abstand. Das Gesangs-Format schafft es 0,37 Millionen Werberelevante zu mobilisieren, immerhin ein Marktanteil von 7,4 Prozent. Insgesamt ist Sat.1 damit ebenfalls auf Platz zwei hinter RTL, hierzu braucht es 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Im Film-Duell messen sich ProSieben mitund RTLZWEI mit. Insgesamt geht der Sieg beachtlich nach Grünwald. 0,79 Millionen Zuschauer sind schlichtweg etwas mehr als die in Unterföhring erreichten 0,72 Millionen, damit hat RTLZWEI mit 3,3 Prozent ebenfalls knapp den besseren Wert, ProSieben schafft 3,1 Prozent. In der Zielgruppen-Wertung dreht sich die Tabelle. «Wonder Woman» ist mit 0,33 Millionen minimal besser als «Gods of Egypt», der Film aus dem Jahr 2016 schafft es auf 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige.VOX schickt die nächste Ausgabe vonin den Freitagabend. Es folgen schwache 0,54 Millionen Zuschauer und damit 2,2 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe geht mit 0,20 Millionen und 3,8 Prozent über Bord. Kabel Eins tut sich gewohnt schwer mit, die ersten beiden Episoden des Abends erreichen 0,29 und 0,32 Millionen Zuschauer, was 1,2 und 1,3 Prozent entspricht. Die Zielgruppe lag mit 0,04 und 0,05 Millionen Werberelevanten jeweils unter einem Prozent Marktanteil. Es kamen 0,7 und 0,9 Prozent zusammen.