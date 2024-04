«The Voice Kids» bereits im Abgesang?

Quotennews

Drei Wochen hat «The Voice Kids» noch. Um aus einer ordentlichen Staffel eine gute zu machen. Um sich gegen RTL zu behaupten. Um nicht in schwache Bereiche zu rutschen.

Am 22. März fiel der Startschuss für eine neue Runde. Folge eins lief mäßig, Folge zwei gab mit einem dicken Plus an Reichweite und 1,69 Millionen Zuschauern Hoffnung. Zudem ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe, da steckte doch Potenzial. Nach vier Ausgaben im April lässt sich sagen, genutzt wurde dieses Potenzial nicht. Der gestrige Freitag könnte ein böses Vorzeichen für die finalen drei Ausgaben im Mai sein. Mit 1,23 Millionen Zuschauern fällt das Interesse auf den bisherigen Staffel-Negativrekord. Mit 5,2 Prozent legt der gestrige Abend zudem auch prozentual die schlechteste Leistung hin. Können die 14- bis 49-Jährigen die Gesangs-Show retten?Nein. 0,37 Millionen Umworbenen sind auch hier der schlechteste Wert der laufenden Staffel, mit 7,4 Prozent liegt man bei Sat.1 zwar noch im grünen Bereich, wirklich Spaß wird das jedoch auf Dauer nicht machen. Womöglich ist die Konkurrenz aus Köln einfach zu stark. «Let's Dance» verliert zwar insgesamt im Vergleich zur Vorwoche auch Zuschauer, jedoch steigert sich dafür in der Zielgruppe. Der Freitags-Show-Vergleich geht demnach abermals in allen Kategorien klar nach Köln.Die restlichen Zahlen des Sendetages machen auch keine Freude, dasselbstverständlich ausgenommen. Um 17 Uhr wollen lediglich 0,21 Millionensehen, im Gepäck mit 0,04 Millionen Umworbenen kommen bedenkliche Marktanteile von 2,0 (Gesamt) und 2,9 (Zielgruppe) zusammen. Immerhin steigert man sich beim Bällchensender zur Primetime sukzessive.um 18 Uhr wollen 0,33 Millionen und 0,10 Millionen sehen,steigert die Gesamtreichweite auf 0,45 Millionen undim direkten Vorlauf der Primetime kommt auf 0,55 Millionen. Klingt gut, in der harten Realität sind diese 0,55 Millionen Zuschauer jedoch weniger, als RTL bereits um 11 Uhr am Vormittag miterreicht. Hier kommen 0,60 Millionen und starke 0,11 Millionen Werberelevante zusammen.