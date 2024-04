BR zeigt «Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club»

TV-News

Konkurrenz für ProSieben? Der Bayerische Rundfunk zeigt ab Juni eine neue Stand-up-Comedy-Show mit Michael Mittermeier.

Stand-up-Comedy hält dieser Tage wieder Einzug in der deutschen Fernsehlandschaft. Nachdem vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen unter anderem mit «Till Reiners‘ Happy Hour» die Fahne hochgehalten hatte, setzte auch das Privatfernsehen mit «NightWash» (RTLZWEI) und «Die Quatsch Comedy Show» (ProSieben) wieder auf das Genre. Im Juni schließt sich auch der Bayerische Rundfunk dem lustigen Treiben an und zeigt ab dem 13. Juni sechs Folgen von, die immer donnerstags um 22:00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt werden.Gastgeber Michael Mittermeier begrüßt in seinem gleichnamigen Münchner Comedy-Club junge Talente wie Ana Lucia, Freddy Ekue, Kristina Bogansky, Tony Bauer oder Filiz Tasdan. Auch etablierte Stars der Szene stehen auf der Bühne, die 2023 eröffnet wurde. Zu Gast sind unter anderem Torsten Sträter, Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier, Martin Frank und Abdelkarim. «Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club» ist eine Produktion der yo man ! media productions.„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem ‚Lucky Punch Comedy Club‘ nun auch eine Heimat im Fernsehen gefunden haben. Den Spaß, den die Künstler und das Publikum im Club haben, bringen wir jetzt auf die Bildschirme. Stand-up-Comedy pur eben: eine kleine Bühne, ein Mikro und leidenschaftliche Künstlerinnen und Künstler, die für die Comedy brennen – mehr braucht es nicht“, erklärt Gastgeber Michael Mittermeier.