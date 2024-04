RTL Group senkt Dividende deutlich

Wirtschaft

Das in Luxembourg ansässige Unternehmen hat am Mittwoch die Aktivitäten abgesegnet.

Am Mittwoch, den 24. April 2024, hat die Hauptversammlung der RTL Group den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie alle Beschlussvorschläge gebilligt. Die anwesenden Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende von 2,75 Euro je Aktie. In den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils 3,50 Euro gezahlt, davor 3,00 Euro. Zuletzt war 2015 weniger ausgeschüttet worden. Damals hatte die Hauptversammlung 2,50 Euro beschlossen. Die Dividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wird ab dem 29. April 2024 ausgezahlt.Die Aktionärsversammlung wählte Björn Bauer für eine Amtszeit von drei Jahren bis zur Beendigung der Aktionärsversammlung, die über den Jahresabschluss 2026 beschließt, zum Executive Director. Seit August 2019 ist Björn Bauer CFO und Mitglied des Executive Committee der RTL Group. Er begann seine Karriere in der Unternehmensberatung und hatte seit 2007 verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich der Bertelsmann-Gruppe inne. Vor seiner jetzigen Funktion als CFO der RTL Group war er Executive Vice President Corporate Controlling and Strategy bei Bertelsmann.Thomas Rabe und Elmar Heggen sowie alle Non-Executive Directors wurden von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von drei Jahren bis zum Ende der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2026 beschließt, wiedergewählt.