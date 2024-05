Isa kommt in die «Landarztpraxis»

Soap-Check

Ab Dienstag behandelt Sarah König neben Fabians Schwester Isa Kroiß. Diana Willems verkörpert die Kinderärztin.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Di – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik ist irritiert, als er durch Klaas mitbekommt, dass Joe nicht mehr ins Internat zurück möchte. Warum vertraut Joe sich Klaas an und nicht ihm? Hendrik versucht, Joes Wunsch nach einem Schulwechsel zu erfüllen. Doch als er zufällig mit anhören muss, dass Joe zukünftig bei Klaas wohnen will, ist er getroffen.Vincent ist fassungslos, als Natalie ihm die Wahrheit gesteht. Er möchte unbedingt mit Ana reden, hat aber Angst, dass sie ihm wieder nicht glaubt. Doch Erik erinnert ihn daran, dass Natalie ihm etwas schuldig ist. Sie willigt ein, bei einem Gespräch mit Ana dabei zu sein und offen zu ihren Lügen zu stehen. Währenddessen schwebt Ana mit Philipp im siebten Himmel und träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Doch dann erfährt Philipp geschockt, dass Natalie Vincent alles gebeichtet hat. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Philipp möchte unbedingt zuerst mit Ana sprechen.Angespornt von Mike, will Severin an der Wahl zum Vorsitzenden teilnehmen. Kann er genug Stimmen sammeln und eine Brücke zwischen alt und neu schlagen? Für eine Jobbewerbung beim Radio interviewt Till verschiedene Lansinger. Theresas rügt Sarah weil sie während der Arbeit mit ihrem Handy spielt.Britta mistet als Utes loyale Freundin Patrizias Sachen aus der Wohnung aus. Dabei findet sie einen Beweis für die Vertrautheit zwischen Patrizia und Benedikt... Cecilia und Paula fühlen sich nach ihrem ersten Fitnesstraining fantastisch. Bis der Muskelkater angeschlichen kommt... Als Vivien wegen Grippe in Quarantäne muss, ist Tobias allein für Leo zuständig. Da müssen alle mithelfen...Simone findet Halt bei Richard. Lucie soll die Steinkamps im Zentrum vertreten, aber ihre Aufnahmeprüfung dauert länger als erwartet. Wie wird sie sich entscheiden? Isabelle und Yannick planen den Jahrestag ihrer Beziehung zu feiern. Doch das Datum ist auch mit unschönen Erinnerungen verbunden...Flo glaubt irrtümlich, dass Johanna Jonas betrügt. Als Johanna und Jonas Flo einmal mehr ihr "Pärchenglück" vorspielen, kann sie nicht mehr an sich halten und geht Johanna an... Carlos schwankt zwischen Erleichterung und Ernüchterung, als Rosa ihm einen Umschlag zukommen lässt. Allerdings ist der Inhalt des Umschlags nicht so wie erhofft. Carlos weiß, dass er sich damit nur ein wenig Zeit gekauft hat...Fabian erholt sich nach seinem schweren Autounfall in der Reha, wobei Sarah nicht von seiner Seite weicht. Währenddessen kehrt Fabians Schwester Isa nach 20 Jahren Funkstille in ihre bayerische Heimat zurück. Sie will sich mit ihrem Vater Georg aussprechen. Kaum angekommen, trifft die Kinderärztin auf ihren Jugendschwarm Lukas. Und Bergretter Max wird mit seiner Ex-Frau Marie konfrontiert, die nach 15 Jahren wieder Kontakt zu ihrem Sohn Basti sucht.Michelle schlägt Emma durch die Blume vor, dass sie an ihrem sturmfreien Abend zum ersten Mal Sex miteinander haben sollten. Emma ist deswegen ziemlich aufgeregt, gibt sich aber gegenüber Paula absolut cool. Michelle hingegen räumt im Gespräch mit Barbie ein, dass sie nervös ist. Barbie gibt ihr ein paar beruhigende Worte mit auf den Weg. Als es so weit ist, startet der gemeinsame Filmabend von Michelle und Emma zunächst in entspannter Atmosphäre. Emma greift allerdings auffällig oft zum Sektglas, um ihre Aufregung zu bekämpfen.Amelie hat fest beschlossen, sich von keiner Person und keiner Sache mehr kleinmachen zu lassen. Nachdem Lennart sie unbedacht am Bauwagen geküsst hat, meidet sie ihn absichtlich. Aber Lennart gibt so schnell nicht auf und versucht, ein klärendes Gespräch mit Amelie zu führen. Sie jedoch weist ihn ziemlich schroff zurück. Verunsichert sucht sie anschließend wieder den Beistand von Sascha. Währenddessen ist Lennart fast am Durchdrehen vor Eifersucht. Amelie hingegen, die von all dem nichts ahnt, fühlt sich in Saschas Gegenwart sicher und geborgen.