Apple zeigt «The Big Cigar»-Trailer

US-Fernsehen

Die Miniserie mit Andre Holland wird Mitte Mai starten.

Apple TV+ hat den Trailer zuveröffentlicht, der kommenden limitierten Serie mit André Holland in der Hauptrolle, der neben Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie und Glynn Turman spielt. «The Big Cigar» feiert seine Weltpremiere am 17. Mai mit den ersten beiden Episoden, gefolgt von neuen Episoden jeden Freitag bis zum 14. Juni.Basierend auf dem gleichnamigen Zeitschriftenartikel von Joshuah Bearman («Argo»), der auch als ausführender Produzent fungiert, erzählt «The Big Cigar» die unglaubliche wahre Geschichte einer Hollywood-Revolution, die auf eine soziale Revolution trifft. Es ist eine wilde Komödie über den Gründer der Black Panther, Huey P. Newton, der mit Hilfe des berühmten Produzenten Bert Schneider vor dem FBI nach Kuba flieht und dabei einen unmöglich ausgeklügelten Plan verfolgt, der eine gefälschte Filmproduktion beinhaltet und auf jede erdenkliche Weise schiefgeht.Die NAACP Image Award Gewinnerin Janine Sherman Barrois («Claws») ist die Showrunnerin der Serie. Executive Producer Jim Hecht («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty») hat die erste Episode der Serie geschrieben. Die Serie kommt von Warner Bros. Television, wo Sherman Barrois und ihre Folding Chair Productions einen Gesamtvertrag haben. Sherman Barrois und Hecht sind neben Bearman, Joshua Davis und Arthur Spector («Little America») über ihre Produktionsfirma Epic als ausführende Produzenten tätig.