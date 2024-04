ID veröffentlicht Doku über Aaron Carter

US-Fernsehen

Der Discovery-Konzern blickt auch auf die Geschichte des Bruders Nick.

Nur wenige Monate nachhat Investigation Discovery das nächste heiße Eisen in der Pipeline. Die Fernsehstation kündigtean, eine vierteilige Doku-Serie, die sich mit dem Leben von Nick und Aaron Carter befasst. Von ihrer übergroßen Berühmtheit in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren bis hin zu ihren Kämpfen, die sie in den letzten Jahren in die Schlagzeilen brachten, lüftet die Doku-Serie den Vorhang über die angespannte Dynamik der Carter-Familie und die Schattenseiten eines so abrupten Aufstiegs zum Ruhm. Im Mittelpunkt von Doku-Riehe stehen die Anschuldigungen dreier Frauen gegen Nick Carter wegen sexueller Übergriffe, aber auch die Probleme seines Bruders Aaron Carter mit seiner psychischen Gesundheit und seinem Drogenmissbrauch - und der Bruch, der entstand, nachdem Aaron beschlossen hatte, die Anklägerinnen seines Bruders zu unterstützen. «Fallen Idols: Nick and Aaron Carter» wird an zwei Abenden am Montag, 27. Mai, und Dienstag, 28. Mai, jeweils von 21:00 bis 23:00 Uhr auf ID und im Streaming auf Max ausgestrahlt.Im Jahr 2017 wurde Nick Carter von der Sängerin und Schauspielerin Melissa Schuman, einem ehemaligen Mitglied der beliebten Girlgroup Dream, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, während Nick Carter und die Backstreet Boys auf dem Höhepunkt ihres Ruhms waren. In den Jahren nach Schumans Entscheidung, sich zu melden, meldeten sich weitere Anklägerinnen, Ashley Repp und Shay Ruth, mit ähnlichen Vorwürfen zu Wort. In dieser Zeit beschloss Aaron Carter, Nicks Anklägerinnen zu unterstützen, während er gleichzeitig mit seiner Sucht und seiner eigenen psychischen Gesundheit kämpfte, was zu einer sehr öffentlichen Fehde zwischen den beiden Brüdern führte, die zu Aarons tragischem Tod im Jahr 2022 führte. «Fallen Idols: Nick and Aaron Carter» geht den Anschuldigungen gegen Nick auf den Grund und zeigt, wie diese mit der brisanten Beziehung zwischen den beiden Brüdern zusammenhingen.Die neue Reihe enthält exklusive Interviews mit Melissa Schuman, Ashley Repp und Shay Ruth, die emotionale und eindringliche Einblicke und Perspektiven zu den Vorwürfen gegen Nick geben. Die Doku-Serie zeigt auch Berichte aus erster Hand von einem Mitglied der Carter-Familie und engen Freunden der Familie, darunter Nicks Ex-Freundin Kaya Jones und Aarons ehemalige Verlobte Melanie Martin, um eine intime Perspektive darauf zu bieten, wie intensiver Ruhm und das Rampenlicht einen Bruch zwischen zwei Brüdern verursachten. In vier Teilen erforscht «Fallen Idols» die Schattenseiten des Ruhms und die angespannte Familiendynamik, aber auch die großen Herausforderungen, mit denen Ankläger konfrontiert sind, die sich gegen Prominente und Ikonen der Popkultur in der heutigen modernen Welt wenden.