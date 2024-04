Weitere Stars für «Outlander: Blood of My Blood»

US-Fernsehen

Das Spin-Off hat unter anderem Sally Messham als Mrs. Fritz Ellens Dienstmädchen gecastet.

Der Pay-TV-Sender Starz vervollständigt weiterhin die Besetzung vonund gab heute die Besetzung mehrerer Rollen in der mit Spannung erwarteten Prequel-Serie bekannt. Sally Messham («A Small Light»), die Mrs. Fitz, Ellens Dienstmädchen auf Schloss Leoch und Murtaghs Tante, ist in einer Rolle dabei, die «Outlander»-Fans aus den ersten Staffeln kennen. Terence Rae («The Cyclops») wird eine weitere Rolle spielen, die den Fans der Hauptserie vertraut ist: Arch Bug, der als Leibwächter für den Clan Grant arbeitet, Sadhbh Malin («Love Rosie») wird eine weitere beliebte Figur spielen, Jocasta Cameron, das temperamentvolle jüngste Kind des MacKenzie-Clans und Ailsa Davidson («Heathers») wird ihre Schwester Janet MacKenzie spielen, das fünfte (und letzte) MacKenzie-Geschwisterchen. Im 20. Jahrhundert stoßen Annabelle Dowler («The Reckoning») als Lizbeth, Julias Chefin im Kriegsministerium und Harry Eaton («Extraordinary») als Private Charlton, Henry Beauchamps Mitstreiter und Freund, zur Besetzung.«Outlander: Blood of My Blood» wird das Leben und die Beziehung von Claires Eltern, Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), und Jamies Eltern, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), beleuchten. Im Mittelpunkt der Serie stehen diese beiden parallelen Liebesgeschichten, die in zwei verschiedenen Zeitepochen spielen: Jamies Eltern in den schottischen Highlands des frühen 18. Jahrhunderts und Claires Eltern im England des Ersten Weltkriegs. Die Produktion der 10-teiligen Staffel ist in Schottland angelaufen.«Outlander», das in diesem Sommer sein 10-jähriges Jubiläum feiert, wird im November die letzten acht Episoden seiner siebten Staffel ausstrahlen. Vor kurzem wurde mit der Produktion der achten Staffel begonnen, die aus 10 Episoden besteht und die letzte Fernsehstaffel der Serie sein wird.Matthew B. Roberts wird bei beiden Serien als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Ronald D. Moore und Maril Davis werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Moore und Davis haben «Outlander» unter ihrem Produktionsstudio Tall Ship Productions für das Fernsehen entwickelt. Story Mining & Supply Company wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein, und Diana Gabaldon wird als beratender Produzent fungieren. «Outlander: Blood of My Blood» wird von Sony Pictures Television produziert.