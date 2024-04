Hongkong-Star Chow arbeitet für China

International

«King of Comedy Stand Up-Season» wird demnächst auf dem Streaming-Dienst iQiyi zu sehen sein.

Baidus Streaming-Plattform IQiyi hat einen Vertrag mit dem Hongkonger Komiker und Regisseur Stephen Chow geschlossen. Der bekannte Filmemacher wird eine neue Show mit dem Titelauf dem Dienst mit 100 Millionen Abonnenten präsentieren. Der Name sei eine Anspielung auf Chows Film aus dem Jahr 1999, berichtete das Branchenmagazin „Variety“.Chow leitet die Bingo Group in Hongkong, die die Rechte an iQiyi verkauft hat. Die Nachricht wurde auf der jährlichen Upfront-Veranstaltung des Streaming-Dienstes bekannt gegeben. Medienvertreter in Asien gehen davon aus, dass weitere Projekte folgen werden. Zuletzt schloss Chow auch einen Vertrag mit dem chinesischen Dienst Bytedance, um Inhalte für die TikTok-Schwester Douyin zu produzieren.Zuletzt wollte Chow mehrere Minidramen produzieren. Diese sind in Asien sehr beliebt und bestehen aus 20 bis 100 Episoden, die allerdings nur 60 Sekunden bis 15 Minuten lang sind. Die beliebtesten Genres sind Komödien und Liebesdramen.