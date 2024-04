«A League of Their Own» geht als Rally weiter

England

Der Sender Sky hat auch neue Comedy-Specials im Programm.

Sky kündigt heute ein großartiges Unterhaltungsprogramm mit einer Reihe von Sky Originals an, die auf dem Weg zu Sky Max sind. Das BAFTA-nominierte Duo Rob & Romesh stellt sich seinen bisher besten Herausforderungen und das Team von «A League of Their Own» startet seine Motoren für ein einmaliges Rennen quer durch Europa. Joe Lycett wird auf Sky auftauchen und Birminghams auf der ganzen Welt erkunden.Diesen Sommer kehrt das beliebte Sky-Duo Rob Beckett und Romesh Ranganathan mitzurück und stürzt sich in eine neue, unbekannte Welt, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Sie kehren nach Las Vegas zurück und tun sich mit der UFC zusammen, um die Welt der gemischten Kampfsportarten zu erkunden, und lassen ihre Death Growls erklingen, wenn sie sich auf dem Download Festival in Großbritannien mit Heavy Metal auseinandersetzen. Sie werden auch die Tierwelt unter die Lupe nehmen und ihre fotografischen Fähigkeiten als Teil des Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year“ testen, und sie werden in Hollywood eintauchen, um zu sehen, wie sie sich in der Welt der Hollywood Stunts schlagen. Außerdem werden Rob & Rom Anfang nächsten Jahres im Alexandra Palace den neuen Lieblingssport der Nation, Darts, in einem einmaligen Special ausprobieren.Es ist kein Geheimnis, dass Joe Lycett Brum liebt, aber seine Heimatstadt hat es nicht leicht. In seiner selbsternannten Rolle als Botschafter der Stadt und mit dem Segen des Oberbürgermeisters von Birmingham ist der beliebte Comedy-Aktivist auf einer Mission, um Birmingham wieder auf die Landkarte zu bringen - und zwar auf die ganze Landkarte. Zu diesem Zweck begibt sich Joe beinach Nordamerika, dem weltweiten Reiseziel für zahlreiche Birminghams, die sich von der kanadischen Provinz Saskatchewan über die Ostküste und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden erstrecken und nicht weniger als achtzehn Birminghams beheimaten. Joe wird ihre Geschichte und ihre kollektiven kulturellen Gemeinsamkeiten erforschen und mit so vielen US-Birminghams wie möglich offizielle „Freundschaftsverträge“ abschließen.Die Bande ist beizurück für eine brandneue Abenteuershow, in der sie an einer epischen Rallye von London nach Turin teilnehmen. Jill Scott, Maisie Adam, Micah Richards und Jamie Redknapp werden in Teams eingeteilt und treten gegeneinander an, um den ultimativen Preis zu gewinnen - den ALOTO Rally Cup. In sechs Rallye-Etappen geht es quer durch Europa, wobei Flugzeuge, Züge und Autos zum Einsatz kommen, während jedes Team darum kämpft, sein Ziel mit den meisten Punkten zu erreichen und den wichtigen ALOTO Rallye Cup in die Höhe zu stemmen.Eine Reihe brandneuer Stand-up-Specials wird dieses Jahr ebenfalls auf Sky ausgestrahlt, mit Shows von Großbritanniens Top-Comedians, die zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen sind, darunter: David Baddiel, Lucy Beaumont, Tom Davis, John Kearns, Stewart Lee und Chris RamseyPhil Edgar-Jones, Direktor für Kunst und Unterhaltung bei Sky, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, Ihnen auf Sky Max ein Who's Who der brillanten britischen Comedy-Talente und den besten Magier der Welt an einem Ort präsentieren zu können. Wir haben feste Publikumslieblinge wie «Rob and Romesh Vs», «A League of Their Own», «Never Mind the Buzzcocks», aber auch Neuzugänge wie «The Overlap» und «Hold the Front Page», und wir stellen den wunderbaren Joe Lycett in unserem fröhlichen Programm vor. In einer stressigen Welt brauchen wir alles, was wir an Lachen bekommen können.“