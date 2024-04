Steve Carell geht zu «Four Seasons»

US-Fernsehen

Tina Fey, Lang Fisher und Tracey Wigfield sind die Schöpfer der neuen Netflix-Serie.

Netflix hat bekannt gegeben, dass Steve Carell an der Seite von Tina Fey die Hauptrolle inübernehmen wird. Fey ist zusammen mit Lang Fisher und Tracey Wigfield die Schöpferin der Adaption. Die von Universal Television produzierte Serie basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm von Universal Pictures aus dem Jahr 1981, geschrieben und inszeniert von Alan Alda, produziert von Martin Bregman und mit Alda und Carol Burnett in den Hauptrollen.Die Zusammenarbeit von Fey, Fisher und Wigfield geht auf die letzte Staffel von «30 Rock» zurück, zu der Fisher in der letzten Staffel stieß und für die Fey und Wigfield gemeinsam einen Emmy für das Schreiben des Serienfinales erhielten. Alan Alda war ebenfalls ein wiederkehrender Gast in «30 Rock». Die Produktion von «The Four Seasons» wird später in diesem Jahr beginnen.«The Four Seasons» wird von Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield, David Miner, Eric Gurian und Jeff Richmond produziert. Alan Alda und Marissa Bregman werden als Produzenten fungieren. Die Serie wird von Fey, Fisher und Wigfield geschrieben. Universal Television ist das Produktionsstudio. Little Stranger, Inc. ist die Produktionsfirma.