Marlon Wayans Comedy-Special kommt am 4. Juni

US-Fernsehen

Amazon Prime Video hat für die neue Sendung inzwischen auch einen Trailer gelaunch.

Der multitalentierte Schauspieler und Komiker Marlon Wayans kehrt mit seinem neuesten Comedy-Special für Prime Video,, auf die Bühne zurück. Das einstündige Special wird am 4. Juni 2024 Premiere haben.«Marlon Wayans: Good Grief» zeigt Wayans' einzigartige Art von Comedy, die körperlichen Humor und witzige Kommentare mit einer überraschenden Menge Herz verbindet. Bei den Aufnahmen im legendären Apollo Theater in Harlem trifft Comedy auf Therapie, während Wayans seine Trauer verarbeitet, nachdem er kürzlich beide Elternteile verloren hat. Er erzählt, wie sein Vater ihm beigebracht hat, ein Mann zu sein, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um dem „Dead Mama Club“ beizutreten, welche Überraschungen man erlebt, wenn man die Windeln seiner alternden Eltern wechselt, und wer der lustigste Wayans ist.«Marlon Wayans: Good Grief» wird von Marlon Wayans und Rick Alvarez' Ugly Baby Productions und Amazon MGM Studios produziert. Marlon Wayans, Rick Alvarez, Michael Rotenberg, Steve Harris, Craig Wayans und Troy Miller fungieren als ausführende Produzenten.Wayans und Rick Alvarez gründeten Ugly Baby Productions im Jahr 2013 mit dem Ziel, mit unternehmerischem Geist Filmunterhaltung zu produzieren, die ein großes globales Publikum erreicht. Dies ist ihnen mit den drei weltweiten Nr. 1-Hits auf Netflix «Naked, Sextuplets» und «The Curse of Bridge Hollow», dem Powerhouse-Indie-Franchise «A Haunted House» und den drei meistgesehenen Comedy-Specials, die derzeit auf Max laufen, gelungen.