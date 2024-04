Roku bestellt Reisedoku mit Tracee Ellis Ross

US-Fernsehen

«Tracee Travels» soll im kommenden Jahr bei Roku beheimatet sein.

Die preisgekrönte Schauspielerin Tracee Ellis Ross bekommt eine Reise-Dokumentation für den Streamingdienst Roku. Ross kennt man aus den Serien «Girlfriends», «Black-ish» und dem Spielfilm «American Fiction». Die Pattern-Gründern und Geschäftsführerin wird die Serie von Joy Mill Entertainment und Artist First produzieren lassen.Man wird sie bei ihren „akribischen, mühsamen und manchmal lächerlichen Vorbereitungen und Reisen im Alleingang zu spektakulären Orten“ begleiten. „Meine erste Solo-Reise habe ich mit 22 Jahren unternommen. Damals beschloss ich, dass ich nicht darauf warten würde, die Dinge zu tun, die ich tun wollte, oder dass mein Leben zu mir kommen würde", sagt Ross. „Seitdem reise ich alleine, nur mit viel mehr Gepäck!“Sie fährt fort: „Ich hoffe, dass diese Show die Menschen daran erinnert, dass auch sie mutig ihr Leben zu ihren eigenen Bedingungen leben, ihr Glück finden und ihr ganzes Selbst und ihr bestes Selbst sein können - von sich aus. Jeder verdient es, fröhlich und kühn frei zu sein.“ Adriana Ambriz und Caroline Soss fungieren als Co-Executive Producer. Die Serie wird von Olivia LaRoche, Roku Originals' Head of Alternative Originals, beaufsichtigt. Die Drehorte der ersten Staffel werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.„Niemand reist so gut wie Tracee Ellis Ross - wenn es darum geht, stilvoll solo zu reisen, ist sie die Expertin“, fügt Brian Tannenbaum, Roku Media's head of originals, hinzu. „Wir können es kaum erwarten, mit Tracee, Joy Mill Entertainment und Artists First zusammenzuarbeiten, um die Zuschauer auf die Reise ihres Lebens mitzunehmen und die Freude an der Selbstfindung und Unabhängigkeit zu erleben.“