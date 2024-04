Quotencheck

Der Schweizer Marco Odermatt gewann den Alpinen-Skiweltcup 2023/2024.

Eigentlich sollte am 28. Oktober 2023 in Sölden der Alpine Skiweltcup 2023/2024 beginnen. Doch die ersten Rennen wurden aufgrund des starken Windes und des schlechten Wetters abgebrochen. Erst am Samstag, den 9. Dezember 2023, konnten sich die Rennfahrer fertig machen. Das Erste startete am 9. Dezember um 13.05 Uhr durch, der Schweizer Marco Odermatt sollte alle Rennen gewinnen. Los ging’s im französischen Val-d’Isère. Das Finale wurde von 2,14 Millionen Zuschauern gesehen, der Marktanteil lag bei starken 20,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,33 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil wurde auf 14,7 Prozent beziffert.Der erste Lauf, der bereits um 09.30 Uhr ausgestrahlt wurde, erfreute nur 0,75 Millionen Zuschauer. Die Sendung erreichte 12,2 Prozent. Mit nur 0,11 Millionen jungen Menschen fuhr man 7,8 Prozent Marktanteil ein. Eine Woche später sendete das ZDF aus dem italienischen Alta Badia. 2,18 Millionen Menschen sahen die Veranstaltung am Sonntag, die 17,0 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den jungen Menschen wurden 0,31 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 10,6 Prozent.Am Montag, den 6. Januar meldete sich Das Erste aus dem schweizerischen Adelboden. 1,26 Millionen Menschen verfolgten die Veranstaltung um 10.30 Uhr, das Finale drei Stunden später erreichte 2,87 Millionen Zuschauer. Die finale Abfahrt holte 23,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,56 Millionen jungen Menschen verbuchte man den Bestwert der aktuellen Saison, der Marktanteil belief sich auf 20,6 Prozent. Der Vorlauf schnappte sich auf 0,26 Millionen und 14,8 Prozent.Am 10. Februar meldete sich Das Erste aus dem bulgarischen Bansko: 1,66 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Entscheidung um 12.55 Uhr, die auf einen Marktanteil von 18,5 Prozent kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,19 Millionen Zuschauer entdeckt, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Der Vorlauf holte um 09.30 Uhr nur 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,08 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren.Das Erste sendete am 25. Februar 2024 aus der US-Stadt Palisades Tahoe, aufgrund der Zeitverschiebung begann das Rennen am Sonntag um 10.00 Uhr. 0,93 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil wurde auf 11,7 Prozent beziffert. Die 19-minütige Sendung erreichte nur 0,11 Millionen junge Menschen, das bedeutete 6,5 Prozent. Das Finale stand am 16. März in Saalbach-Hinterglemm an. Doch nur 1,00 Millionen Menschen sahen am Samstag um 11.05 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 8,1 Prozent sicher.Trotz Quotenschwankungen erreichte der Riesenslalom der Männer im Durchschnitt 1,51 Millionen Zuschauer und fuhr fantastische 16,5 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,23 Millionen, die 11,2 Prozent Marktanteil bedeuteten.