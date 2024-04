Q1: Comcast bleibt stabil

Wirtschaft

Das Unternehmen aus Philadelphia kann sein Geschäft weitgehend stabil halten.

Die Sky- und NBCUniversal-Mutter Comcast hat am Donnerstag ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz lag in den Monaten Januar, Februar und März 2024 bei 30,058 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 1,2 Prozent entspricht. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank um 0,6 Prozent auf 9,355 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 4,171 Milliarden US-Dollar nach 3,877 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.Die Fernsehstudios, darunter zahlreiche Fernsehsender, verbesserten ihren Umsatz um 3,6 Prozent auf 6,371 Milliarden US-Dollar. Etwas mehr als eine Milliarde kam von den linearen TV-Sendern, die US-Werbung brachte 2,025 Milliarden US-Dollar ein. Der internationale Rechtehandel wuchs um 7,2 Prozent auf 2,906 Milliarden US-Dollar. Die Studios verzeichneten einen Rückgang um 7,2 Prozent auf 2,743 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatz der Themenparks blieb mit 1,979 Milliarden US-Dollar relativ stabil. Der Gewinn vor Steuern aus den Fernsehaktivitäten betrug 827 Millionen US-Dollar (-6,1%), die Studios verdienten mit ihren Filmen und internationalen Deals 244 Millionen US-Dollar (-12,2%) und die Themenparks verblieben bei 632 Millionen US-Dollar (-3,9%).Sky, Peacock & Co. sind im Bereich „Connectivity & Platform“ angesiedelt. Dieser erwirtschaftete einen Umsatz von 20,275 Milliarden US-Dollar (-0,1%), wovon 8,218 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet wurden (+1,3%). Die Zahl der Kunden sank von 52,507 auf 51,971 Millionen, die Zahl der Breitbandkunden auf 32,188 Millionen (-65.000). Bei Peacock wurden die Verluste auf 639 Millionen US-Dollar reduziert, im Vorjahreszeitraum waren es noch 704 Millionen. Dennoch freut sich das Unternehmen über einen Nettozuwachs von drei Millionen Abonnenten. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Abonnenten um 55 Prozent auf 34 Millionen. Zu Sky äußerte sich Comcast nicht.