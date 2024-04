Auf Quiz folgt Schmitz

TV-News

Zwischen dem «großen Allgemeinwissensquiz» und dem Comeback von «Hast du Töne?» präsentiert Sat.1 ein neues Bühnenprogramm von Ralf Schmitz.

Monatelang setzte Sat.1 auf Quizshows am Donnerstagabend. Zunächst führte Jörg Pilawa sehr erfolgreich durch «Das 1% Quiz», es folgte Matthias Opdenhövels «The Floor», das sich zum Ende hin ebenfalls in starker Form präsentierte. Derzeit ist wieder Pilawa mit «Das große Allgemeinwissensquiz» zu sehen, das an den ersten beiden Abenden überdurchschnittliche 8,2 und 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Die letzte Ausgabe ist für den 9. Mai terminiert.Danach folgt aber nicht das nächste Quiz, sondern Sat.1 wechselt zunächst die Programmfarbe. Am Donnerstag, 16. Mai, kehrt Comedian Ralf Schmitz auf die Bildschirme zurück, denn der Bällchensender zeigt eine Erstausstrahlung von Schmitz‘ Bühnenprogramm. Darin erzählt von seinen skurrilsten Erlebnissen auf Reisen und berichtet unter anderem von einem abenteuerlichen Flug nach Neuseeland oder einem Rafting-Trip über den Amazonas. Außerdem gibt er Einblicke in seine Urlaubsfotografie.Lange müssen die Sat.1-Zuschauer auf Quiz-Formate am Donnerstag aber nicht verzichten. Für den 30. Mai ist der Start vonangekündigt. Matthias Opdenhövel führt durch insgesamt sechs Folgen des Musik-Quiz, bei dem Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst jeweils als Team-Kapitäne fungieren und mit einem prominenten Rate-Gast in verschiedenen Spielrunden Songs erkennen müssen. Was Sat.1 am 23. Mai sendet, ist noch nicht bekannt.