Französischer Dauerbrenner steht vor dem Finale

International

Der Privatsender TF1 beendet in der kommenden Woche die 25. Staffel des Dauerbrenners «Koh-Lanta».

Seit dem Jahr 2001 strahlt der französische Fernsehsender TF1 die Showaus und noch immer werden fantastische Reichweiten gemessen. Woche für Woche schalten Millionen Menschen in die Produktion ein, an der man sich in Deutschland schon zwei Mal die Finger verbrannte. Die Rede ist von der amerikanischen Show «Survivor». Im September 2001 ging die erste Staffel zu Ende und wurde von 5,3 Millionen Menschen gesehen.Seit drei Staffeln lässt TF1 die neuen Folgen jeweils auf den Philippinen herstellen. 2022 wurde in El Nido gedreht, ein Jahr später auf Caramoan und die aktuelle Runde stammt von der Insel Luzon. Im Finale stehen unter anderem der 37-jährige Immobilienverkäufer Aurelien, der aus Wien kommt. Der in Bas-Rhin ansässige 36-jährige Metzger oder die 40-jährige Personalmanagerin Leah aus Hauts-de-Seine.Am kommenden Dienstag ist bei TF1 das Finale terminiert. Die Staffel startete am 13. Februar und wurde in zwei Teile gesplittet. 3,66 Millionen Menschen sahen den ersten Part des Auftaktes, 3,03 Millionen Menschen blieben beim zweiten Teil dran. Mit 18,7 sowie 24,1 Prozent Marktanteil können die Verantwortlichen des Privatsenders sehr zufrieden sein. Eine Woche später preschte man auf den ersten Platz auf dem Timeslot vor, immerhin wurden die zwei Folgen von 3,76 und 3,14 Millionen Menschen gesehen. Am 27. Februar waren schon 3,88 und 3,31 Millionen Zuschauer dabei.Aktuell hat die 25. Staffel von «Koh-lanta» etwas an Fahrt verloren, Mitte April schalteten 3,00 und 2,55 Millionen Zuschauer ein. Eine Woche vor dem Finale waren 3,27 und 2,88 Millionen Menschen dabei, die Marktanteile lagen bei 16,3 und 20,1 Prozent. Bei den werberelevanten Frauen wurden zuletzt 30,0 und 35,9 Prozent Marktanteil erreicht.Die TF1-Realityshow hat starke Konkurrenz von der France-3-Serie. Das Format handelt von einem Verbrechen, das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird. Die Serie mit Claire Borotra und Constance Gay ist seit zwei Jahren auf Sendung. Die neue Staffel startete am Dienstag, den 2. April 2024, und erreichte mit dem ersten Part 2,72 Millionen Zuschauer und im zweiten Teil 2,41 Millionen. Die Sendung gewann über die Wochen deutlich an Reichweite. Die zehnteilige Serie wird ebenfalls am kommenden Dienstag zu Ende gehen. Die siebte Episode verfolgten diese Woche 3,41 Millionen Zuschauer, ehe die zweite Geschichte im Anschluss 3,33 Millionen Zusehende erreichte. Die Marktanteile beliefen sich auf 16,7 und 18,2 Prozent. Spannend: Die Serie ist bei den kaufkräftigen Frauen überhaupt nicht beliebt: Nur 3,2 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.