«Black Twitter»-Doku startet

US-Fernsehen

Hulu wird die Dokureihe am 9. Mai veröffentlichen.

Onyx Collective hat das Veröffentlichungsdatum für die Hulu-Dokuseriedes Regisseurs Prentice Penny bekannt gegeben. Die dreiteilige Dokuserie wird am Donnerstag, dem 9. Mai, auf Hulu uraufgeführt. Die Dokuserie, produziert von A Penny for Your Thoughts, WIRED Studios und Culture House Media, wird von Prentice Penny geleitet, der damit sein erstes Projekt mit Onyx Collective im Rahmen seines Gesamtvertrags realisiert.Die Serie wird Beiträge von namhaften Persönlichkeiten enthalten, darunter TJ Adeshola (ehemaliger Leiter der globalen Inhalts-Partnerschaften bei Twitter), W. Kamau Bell (Komiker und Regisseur von «We Need to talk about Cosby»), Dr. André Brock (Kommunikationsprofessor und Autor von "Distributed Blackness: African American Cybercultures"), Rembert Browne (Journalist und ehemaliger Direktor für Produkt und Community bei Twitter) und viele weitere.Basierend auf Jason Parhams WIRED-Titelgeschichte „A People's History of Black Twitter“ zeichnet diese dreiteilige Dokuserie den Aufstieg, die Bewegungen, Stimmen und Memes nach, die Black Twitter zu einer einflussreichen und dominanten Kraft in nahezu allen Aspekten des amerikanischen politischen und kulturellen Lebens gemacht haben.Zu den Executive Producern gehören Prentice Penny, Chris Pollack, Alex Soler, Sarah Amos, Helen Estabrook, Agnes Chu, Andrew Whitney, Raeshem Nijhon, Carri Twigg, Nicole Galovski, Joie Jacoby und Shawna Carroll. Prentice Penny fungiert als Regisseur, während Joie Jacoby als Showrunner und Jason Parham als Produzent tätig sind.