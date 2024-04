«XO, Kitty»: Neue Darsteller gecastet

International

Unter anderem wird Audrey Huynh in der neuen Staffel mitspielen.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ berichtet, hat die Produktion vonbegonnen. Derzeit drehen die Verantwortlichen in Südkorea. Andrey Huynh, bekannt aus «Wyrum», Sassha Bhasin («Brave the Dark») und Joshua Lee («Gangnam Project») spielen in dem Spin-Off von «To All the Boys I’ve Loved Before» mit.Während Huynh als Stella zu sehen sein wird, kehren Bhasin und Lee als Praveena bzw. Jin zurück. Neben ihnen spielen die Hauptdarstellerin der Serie Anna Cathcart sowie Minyeong Choi, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan, Regan Aliyah und Jocelyn Shelfo. Jessica O'Toole fungiert bei «XO, Kitty» als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin. Als Produktionsstudio zeichnet Awesomeness verantwortlich.In der offiziellen Logline der Serie heißt es: „Die Teenagervermittlerin Kitty Song Covey (Cathcart) glaubt, alles über die Liebe zu wissen, was es zu wissen gibt. Doch als sie um die halbe Welt reist, um ihren Freund wiederzusehen, der eine Fernbeziehung führt, muss sie bald feststellen, dass Beziehungen viel komplizierter sind, wenn das eigene Herz auf dem Spiel steht.“