«Brisant» bekommt einen neuen Sendeplatz

Zwischen Anfang Juni bis zur Fußball-Europameisterschaft wird die Sendung mit einem anderen Magazin im Doppelpack laufen.

Im Juni wirdsich nicht mehr mit «hallo deutschland» (ZDF) und «taff.» (ProSieben) messen müssen, denn die ARD-Programm-Abteilung wird das Format testweise zwei Wochen lang um 16.15 Uhr ausstrahlen. Die MDR-Produktion aus Leipzig fällt allerdings bereits am Donnerstag, 6. Juni, aus, weil dort die Übertragung der D-Day-Feierlichkeiten auf dem Programm steht.Wie Das Erste gegenüber Quotenmeter bestätigte, handelt es sich um eine Testphase. Schließlich strahlt die Fernsehstation ab 21. Mai um 15.10 Uhr das Nachmittagsmagazin «Leben. Live! – Mein ARD-Nachmittag» mit Johannes Zenglein aus. Die 16-Uhr-«Tagesschau» entfällt während dieses Zeitraums.Der 17.15-Uhr-Sendeplatz wird ab Juni vonbespielt, das am 13. Mai die 18.00 Uhr-Strecke von «Wer weiß denn sowas?» übernimmt. Der Norddeutsche Rundfunk teilte mit, dass der diese Woche verstorbene Klaus Otto Nagorsnik, der als Jäger auftrat, in den bereits vorproduzierten Folgen noch zu sehen sein wird.