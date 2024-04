Sat.1 holt Reportagen zurück

TV-News

In den nächsten Wochen werden im Anschluss an «Über Geld spricht man doch!» alte Geschichten wiederholt.

Weil die Entscheidungsshow von «Big Brother» nur mangelhaft lief, hat Sat.1 die Sendung künftig auf 00.20 Uhr gelegt. Im Anschluss an die Factual-Reportage «Über Geld spricht man doch!» sind die früher am Donnerstag ausgestrahlten Reportagen eingeplant. Los geht’s mit zwei-Folgen aus dem Jahr 2022.Der Sender startet am 6. Mai mit „Tollhaus Penny-Markt – Offenbarung im Discounter“ um 22.20 Uhr. Der Penny Markt auf der Reeperbahn ist viel mehr als ein Lebensmittelgeschäft. Ehemalige Kiezgrößen, einsame Rentnerinnen, Burlesque-Tänzerinnen, Partygänger, Obdachlose – sie alle treffen sich hier an der Kasse. Eine Stunde später steht „Große Freiheit Penny Markt – Chaos im Kiez-Discounter“ auf dem Programm.Am 13. Mai kommt diemit dem Thema „Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. Möbelhaus“, ehe ab 23.20 Uhr die Sendungauf dem Programm steht. Der Auktionator verkündet ein Mindestgebot, blickt prüfend in die Runde, erste Gebote stehen im Raum - dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag.