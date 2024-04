ProSieben schiebt «Quantum Leap» ins Nachtprogramm

TV-News

Wochenlang fuhr die Science-Fiction-Serie miserable Quoten ein. Nun hat der Sender reagiert.

Dass sich ProSieben am Montagabend mit seinen US-Serien in den vergangenen Wochen schwertat, ist kein Geheimnis. Derzeit arbeitet zwar die finale Staffel von «Young Sheldon» an einer Verbesserung, doch die gelang zuletzt eben nur in der 20-Uhr-Stunde. Problematischer wird es später am Abend, wo seit Wochen die Reboot-Seriebeheimatet ist. Die mit Raymond Lee besetzte Serie, die das US-Network NBC nach zwei Staffel beendet hat, wird teils in Einzel- und Mal in Doppelfolgen gezeigt und kommt beim deutschen Publikum so gar nicht in Fahrt.Am vergangenen Montag reichte es für die zwölfte Episode „Eine von uns“ nur für eine Reichweite von 0,11 Millionen Zuschauern. Ab 22:34 Uhr schrumpfte der Zielgruppen-Marktanteil auf mickrige 1,9 Prozent. Auch in den Wochen davor bewegte man sich häufig unterhalb der 2-Prozent-Marke. Nun hat ProSieben reagiert, «Quantum Leap» rutscht ab Mai später in die Nacht. Am Montag, 29. April, läuft die Serie zum letzten Mal um 22:30 Uhr im Anschluss an zwei «Young Sheldon»- und drei «How I Met Your Father»-Folgen.Am 6. Mai beginnt die Primetime zunächst mit der «Young Sheldon»-Folge „Der Cheat-Code und die Schlafzimmer-Überraschung“, der vierten Folge der siebten Staffel, ehe drei Episoden aus der sechsten Season wiederholt werden. Ab 22:00 Uhr meldet sich «How I Met Your Father» mit drei Erstausstrahlungen der zweiten Staffel an, ehe ab 23:25 Uhr die Wiederholung der «Young Sheldon»-Strecke vorgesehen ist. Um 1:05 Uhr geht dann «Quantum Leap» mit „SOS“ weiter.Wann die restlichen vier Folgen der ersten Staffel gesendet werden, ließ ProSieben offen. Am Montag, 13. Mai, überträgt der Unterföhringer Sender das Eishockey-WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden ab 19:55 Uhr. Im Anschluss, gegen 23:00 Uhr, gehen insgesamt acht-Folgen auf Sendung. Dabei handelt es sich zunächst um drei Folgen der zwölften Staffel, die direkt wiederholt werden. Ab 1:30 Uhr serviert man noch zwei Ausgaben der dritten Staffel.