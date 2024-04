«Kampf der Realitystars» zieht deutlich an

Quotennews

Nach dem Rückgang in der Vorwoche holte RTLZWEI nun wieder deutlich auf und stellte den bisherigen Staffelbestwert auf.



Am gestrigen Abend ging es in die dritte Folge der aktuellen Staffel von. In der Woche zuvor hatte die Ausgabe für viel Aufruhr gesorgt, als Elsa im Interview wegen Calvin ihre damalige Beziehung beendete. Aleks und Maurice führten ihren Konkurrenzkampf fort und Valencia musste die Villa bereits verlassen. Gestern kamen dann die Neuankömmlinge Isi Glück und Silva Gonzalez neu dazu. Die Teilnehmenden hatten dann die Chance, sich durch ein Spiel vor der nächsten Stunde der Wahrheit zu schützen.In der vergangenen Woche waren bei 0,48 Millionen Fernsehenden noch solide 2,3 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Die 0,16 Millionen Jüngeren waren ebenfalls auf eine passable Quote von 3,6 Prozent zurückgefallen. Nach diesem Rückgang rettete sich das Format gestern wieder nach oben. Mit 0,61 Millionen Interessenten schalteten bislang die meisten Zuschauer in dieser Staffel ein. Mit 2,9 Prozent Marktanteil lag man nun auch wieder über dem Senderschnitt. Zudem stellten die 0,28 Millionen Umworbenen mit hervorragenden 6,7 Prozent Marktanteil den bisherigen Staffelbestwert auf.Auch Kabel Eins musste sich gestern mit den Filmübertragungen nicht verstecken. Los ging es mitund bei 0,65 Millionen Neugierigen wurden hier solide 2,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,24 Millionen Werberelevanten erzielten sogar hohe 5,3 Prozent. Es folgte, wobei die Reichweite weiterhin bei 0,65 Millionen Menschen lag. Dies wurde mit einer starken Quote von 5,1 Prozent belohnt. Die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten zudem bei herausragenden 7,5 Prozent.