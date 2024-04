«Saturday Night Live»: Rekordabrufe

US-Quoten

Peacock schwärmt von der neuen Episode, bei der vor zwei Wochen Ryan Gosling dabei war.

Am Samstag, den 13. April 2024, war Ryan Gosling zu Gast bei. Die Sendung hatte die höchste Einschaltquote seit Dezember 2021, als Billie Eilish auftrat. Diesmal sahen 8,9 Millionen Menschen zu. Im linearen Fernsehen wurden nur 1,7 Millionen Zuschauer gemessen.Nicht zu vergessen YouTube, wo einzelne Sketche oft hohe Einschaltquoten erzielen. 46 Millionen Menschen sahen sich zumindest einen Teil der Episode auf YouTube an, insgesamt 170 Millionen Aufrufe auf allen sozialen Plattformen.Gosling spielte unter anderem mit Mikey Day die Charaktere von «Beavis and Butt-Head». Mehrere Schauspieler konnten sich vor Lachen nicht mehr halten und fielen aus ihren Rollen. Heidi Gardner, ebenfalls Mitglied des Ensembles, sagte, dieser Moment werde in die Geschichte der Show eingehen.