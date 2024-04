«Wasserspiele», «WWM?» & Formel 1: Das plant RTL am Pfingstwochenende

TV-News

Außerdem stellt Inka Bause neue Landwirte für «Bauer sucht Frau» vor.

RTL hat sein Programm für das nahende Wochenende an Pfingsten bekannt gegeben. Während am Freitagabend, 17. Mai, das Halbfinale beiansteht, plant man einen Tag später zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe der. Bislang hatte der Kölner Sender zwei Ausgaben des bunten Wettbewerbs ausgestrahlt – 2022 und 2023 gingen die durchaus erfolgreichen Show jeweils im Oktober über die Bühne. Wie im Vorjahr fand die Produktion wieder auf Teneriffa statt, Laura Papendick und Jan Köppen führen durch den Abend. Mit dabei sind insgesamt acht Prominente, darunter Antonia Hemmer und Valentin Lusin.Im Anschluss ist für 23:15 Uhr eine neue-Episode geplant, ehe das Finale vonbis 2:45 Uhr gesendet wird. Doch nicht nur am Abend sorgt RTL für Highlight-Programmierungen, am Nachmittag geht man live auf Sendung. Christian Danner und Heiko Wasser kommentieren ab 15:30 Uhr live aus Imola das Qualifying zum Großen Preis der Emilia-Romagna. Zu hören und sehen werden auch Boxengassen-Reporter Kai Ebel und Experte Günther Steiner sein. Der Moderator wurde noch nicht auserkoren. Das Rennen überträgt einen Tag später der Pay-TV-Sender Sky, mit dem RTL eine umfangreiche Sportrechte-Kooperation abgeschlossen hatte.An den eigentlichen Pfingstfeiertagen übernimmt Günther Jauch das Kommando, indem er sowohl am Sonntag, 19. Mai, als auch am Montag, 20. Mai, das „Überraschungs-Special“ vonpräsentiert. In dem zweiteiligen Special, auf das RTL bereits im vergangenen Jahr vertraut hatte, bekommen die Kandidaten, die es auf den „heißen Stuhl“ schaffen, eine besondere Pfingst-Überraschung, die im Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann, wie der Sender verspricht.Am Sonntag präsentiert RTL um 19:05 Uhr eine neue Folge vonmit Murat Colak. Am Pfingstmontag geht im Vorfeld von «WWM?» Inka Bause auf Sendung, die die neuen-Kandidaten vorstellt. In diesem Jahr kommt es zu einem besonderen Jubiläum, denn die Datingshow feiert ihren 20. Geburtstag.