«My Lady Lane» startet am 27. Juni

US-Fernsehen

Die neue Serie erzählt eine fiktive englische Königsgeschichte.

Die neue Prime Video-Seriestartet am Donnerstag, den 27. Juni. Inspiriert von dem Bestseller „My Lady Jane“ ist eine radikale Neuerzählung der englischen Königsgeschichte, in der König Heinrichs VIII. Sohn Edward nicht an Tuberkulose stirbt, Lady Jane Grey nicht geköpft wird und ihr schurkischer Ehemann Guildford auch nicht. Im Mittelpunkt dieser fröhlichen neuen Serie steht die brillante und eigenwillige Jane, die unerwartet über Nacht zur Königin gekrönt wird und sich im Visier ruchloser Schurken wiederfindet, die es auf die Krone (und ihren Kopf) abgesehen haben. «My Lady Jane» ist eine epische Geschichte über wahre Liebe und große Abenteuer, in der die Jungfrau in Not sich selbst, ihre wahre Liebe und schließlich das Königreich rettet.Die Besetzung wird angeführt von Newcomerin Emily Bader in der Titelrolle der Jane Grey. Ihr gegenüber steht Edward Bluemel («Killing Eve») als Guildford Dudley. Jordan Peters («Pirates») spielt King Edward. Dominic Cooper («Preacher») verkörpert Lord Seymour, Anna Chancellor («Pennyworth») stellt Janes Mutter, Lady Frances Grey, dar und Rob Brydon («The Trip») spielt Lord Dudley, Guildfords Vater. Jim Broadbent («The Duke») wird den Herzog von Leicester verkörpern, Janes Onkel. Henry Ashton («Creation Stories») spielt Guildfords Bruder Stan und Isabella Brownson («Napoleon») und Robyn Betteridge («Rad der Zeit») spielen Janes Schwestern. Kate O'Flynn («Landscapers») und Abbie Hern («Enola Holmes 2») übernehmen die Rollen der Schwestern des Königs, Prinzessin Mary und Prinzessin Bess. Weitere Darsteller sind Máiréad Tyers («Extraordinary»), Joe Klocek («The Dry») und Michael Workeye («This is Going to Hurt»).Die Erfinderin Gemma Burgess ist Co-Showrunnerin/Executive Producer, Meredith Glynn («The Boys») ist Co-Showrunnerin/Executive Producer, Jamie Babbit («Only Murders in the Building») ist Regisseur und Produzent von fünf der acht Episoden und Sarah Bradshaw («Citadel») und Laurie MacDonald («The Ring») sind Executive Producer.