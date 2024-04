Paramount+ verlängert «Dora»

US-Fernsehen

Die von Nickelodeon Studios produzierte Serie bekommt eine zweite Runde.

Paramount+ teilte mit, dass die originale animierte Vorschulseriefür eine zweite Staffel verlängert wurde. Die kultige Latina-Heldin kehrte Anfang des Monats in der brandneuen, von Nickelodeon Animation produzierten CG-animierten Serie triumphal zurück. «Dora» ist derzeit exklusiv auf Paramount+ in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie international auf Nick Jr. zu sehen."Kinder- und Familienprogramme sind durchweg eines der beliebtesten Genres auf Paramount+ und wir sind begeistert, dass unser Publikum «Dora» bereits angenommen hat", so Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. "Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, diesen geliebten Charakter und diese kultige Serie einer ganz neuen Generation vorzustellen.""Unser Publikum hat die neue «Dora»-Serie mit offenen Armen empfangen, und es ist unglaublich, wie sie mit ihren außergewöhnlichen Abenteuern im Regenwald weiterhin die Fantasie von Vorschulkindern auf der ganzen Welt anregt", sagte Ramsey Naito, President, Paramount Animation und Nickelodeon Animation. "Wir können es kaum erwarten, dass die Kinder all die neuen fantastischen Orte und farbenfrohen Charaktere in der zweiten Staffel entdecken, während sie zusammen mit ihrer guten Freundin Dora lernen und spielen."«Dora» folgt jedermanns beliebter zweisprachiger Entdeckerin Dora (Diana Zermeño) und ihrem besten Affenfreund Boots (Asher Colton Spence), die sich auf epische Abenteuer in einem fantastischen Regenwald begeben. Geführt von der vertrauenswürdigen Map (Anairis Quiñones) müssen Dora und ihre Freunde zusammenarbeiten, um viele Hindernisse zu überwinden, während sie von dem hinterhältigen Fuchs Swiper (Marc Weiner) herausgefordert werden. Kathleen Herles, die Originalstimme von Dora the Explorer, spricht Mami.