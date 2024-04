«The Thursday Murder Club» kommt zu Netflix

Kino-News

In dem neuen Spielfilm werden Helen Mirren, Pierce Brosnan und Sir Ben Kingsley mitspielen.

Netflix hat sich kürzlich dem Projektangeschlossen, einem vielversprechenden Unterfangen im Bereich des Entertainments. Die Produktion, geleitet von Regisseur Chris Columbus, verspricht eine fesselnde Mischung aus Spannung und Unterhaltung.Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Freunden in einem Seniorenheim, die sich zum Spaß zusammenfinden, um Morde aufzuklären, jedoch plötzlich in einen echten Kriminalfall verwickelt werden. Die Besetzung des Films besteht aus Helen Mirren, Pierce Brosnan und Sir Ben Kingsley.Dieses Projekt markiert eine weitere Zusammenarbeit zwischen Netflix und Amblin, die bereits Erfolge wie «Carry On» hervorgebracht hat. Richard Osman: „Ich bin so stolz auf dieses Buch, dass es ein Traum ist, «The Thursday Murder Club» in so unglaublichen Händen zu sehen. Von Chris Columbus über Amblin bis hin zu Netflix - überall gibt es Genies, wohin ich schaue. Und was für eine Besetzung. Ich kneife mich.“