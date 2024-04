Mattel verpflichtet drei namhafte Köpfe

US-Fernsehen

Die Fernsehstudios des Spielzeugherstellers rüstet sich für die Zukunft.

Die Mattel Television Studios haben drei neue Führungspositionen besetzt. Sidney Clifton als Creative Director Animation, Cory Bennett Lewis als Production Director und Amy Suh als Creative Director Live Action, Scripted und Unscripted. Das Unternehmen bringt in diesem Jahr 16 Formate auf den Markt, 14 weitere Projekte befinden sich in Produktion.„Wir freuen uns sehr, Sidney, Cory und Amy bei Mattel willkommen zu heißen“, so Mendelovitz. „Ihre umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit hochkarätigen Talenten aus verschiedenen Genres und ihre ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von Serien für ein weltweites Publikum machen sie zur idealen Besetzung für die nächste Wachstumsphase der Mattel Television Studios. Ich freue mich auf die großartige Arbeit, die dieses außergewöhnlich talentierte, von Frauen geführte Studio leisten wird, während wir gemeinsam ein Zuhause für erstklassige Kreative aufbauen, die das ikonische geistige Eigentum von Mattel nutzen, um innovative, inspirierende und unterhaltsame Fernsehserien zu produzieren, die die vielfältige und inklusive Welt, in der wir leben, für unsere generationenübergreifenden Fans widerspiegeln.“Bis vor kurzem war Clifton als Produzentin und Senior Vice President of Animation and Mixed Media bei The Jim Henson Company tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei The Jim Henson Company arbeitete sie bei Deluxe Animation Studios, Riot Games, Bento Box Entertainment und Film Roman Animation. Schließlich war Bennett Lewis Produktionsleiterin bei J.J. Abrams' Bad Robot, wo sie alle Aspekte der Produktion, der visuellen Effekte und der Postproduktion überwachte. Suh arbeitete zuletzt als Senior Development Executive für die Entwicklung von Koproduktionen bei Amazon Studios.