Paula Patton besucht «Murder in a Small Town»

Die Schauspielerin wird eine erfolgreiche Psychiaterin verkörpern.

Paula Patton, bekannt aus der Serie «Sacrifice» auf BET+, wird eine Gastrolle in der FOX-Serieübernehmen. Sie wird Dr. Elizabeth Lewis spielen, eine brillante und erfolgreiche Psychiaterin, die in die Polizeistation von Gibsons kommt, um Karl Alberg (Rossif Sutherland) dabei zu helfen, einen gefährlichen flüchtigen Mörder (einen von Lewis' ehemaligen Patienten) zu fangen, von dem angenommen wird, dass er sich in der Gegend versteckt hält.In der Serie spielen Rossif Sutherland und Kristin Kreuh die Hauptrollen. Die Geschichte handelt von einem Mann, der in ein ruhiges Küstenstädtchen im pazifischen Nordwesten zieht, um seine von der Polizeiarbeit in der Großstadt angegriffene Psyche zu beruhigen, aber auch, um Morde aufzuklären, die immer wieder an der scheinbar idyllischen Küste angespült werden.In «Sacrifice» spielt Patton Daniella Hernandez, eine gefragte Anwältin in der Unterhaltungsbranche, die das skrupellose Leben ihrer reichen und berühmten Klienten durchschaut. Patton war Co-Produzentin der ersten Staffel und wird auch die zweite Staffel produzieren.