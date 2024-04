Prime Video soll 200 Millionen Zuschauer haben

Wirtschaft

Amazon-Chef Andy Jassy sagte, das Streaming mit Werbung sei sehr gut angelaufen.

Am Donnerstag veröffentlichte Amazon einen neuen Brief an seine Aktionäre. Darin heißt es laut „Variety“, dass das Unternehmen mit Prime Video monatlich 200 Millionen Zuschauer erreiche. "Vor kurzem haben wir unsere Streaming-TV-Werbung erweitert, indem wir Anzeigen in Prime Video-Shows und -Filmen eingeführt haben, die es Marken ermöglichen, monatlich mehr als 200 Millionen Zuschauer in unseren beliebtesten Unterhaltungsangeboten zu erreichen", schrieb der CEO, zu denen Filme, TV-Shows und Live-Sportarten wie «Thursday Night Football» der NFL gehören. Da Amazon nur einzelne Konten aufzählt, sei Netflix mit 260 Millionen Abonnenten sogar noch größer."Streaming-TV-Werbung wächst schnell und hat einen starken Start hingelegt", fügte er hinzu. Anfang des Jahres führte Amazon Werbung in vielen Märkten ein, darunter in den USA und Deutschland. Abonnenten können den Werbespots nur entgehen, wenn sie einen monatlichen Aufpreis von knapp drei Dollar oder drei Euro zahlen."Wir sind zunehmend davon überzeugt, dass Prime Video ein großes und profitables Geschäft werden kann", schreibt der CEO. "Diese Zuversicht wird durch die kontinuierliche Entwicklung überzeugender und exklusiver Inhalte (z. B. «Thursday Night Football», «Lord of the Rings», «Reacher», «The Boys», «Citadel», «Road House» usw.), das Engagement der Prime Video-Kunden für diese Inhalte, das Wachstum unserer Marktplatz-Programme (durch unser Programm mit Sendern von Drittanbietern und die große Auswahl an Sendungen und Filmen, die Kunden mieten oder kaufen können) und die Hinzufügung von Werbung zu Prime Video gestärkt."