Neues Set: «Unter Uns» dreht im Fitnessstudio

Die Produktion hat einen neuen Ort gesucht, bei dem die Protagonisten zusammenkommen können, nachdem der Gemeinschaftsladen abgebrannt war.

Ende dieses Jahres feiert die RTL-Serieihr 30-jähriges Jubiläum. Der Geburtstag lässt die Produktion aber keineswegs stillstehen, im Gegenteil. Seit Ende Februar dreht die UFA Serial Drama in Köln Sülz auf einem neuen Set. Bereits zwischen 2012 und 2018 fanden dort Dreharbeiten statt, damals als Teil des Studios, nun handelt es sich um ein Außenset. Konkret geht es um ein Fitnessstudio, das von Inhaber Henry Gerlach (Maxim Agné) betrieben wird.Teilhaber des etwa 250 Quadratmeter große Gyms „Turnhalle Deluxe“ sind zudem David Junker (Diego Carlos Seyfarth) und Paco Weigel (Miloš Vuković). Besonders bei Vuković, der die Halle 2018 in seiner Rolle als Paco leitete, kommen jetzt dramatische Erinnerungen hoch. „2018 steckte Paco in einer schweren Lebenskrise. Seine Lebensgefährtin Elli war kurz zuvor an den Spätfolgen einer Herzmuskelentzündung gestorben. Für ihn brach damals eine Welt zusammen. Vom Schicksal gezeichnet, verlor er völlig die Kontrolle – und randalierte in der damaligen Turnhalle, plötzlich sprühten Funken und setzten die gesamte Turnhalle in Brand. Paco sah davon ab, einzugreifen und überließ die Turnhalle den Flammen. Es war ihm egal. Von der Halle blieb nur noch Asche zurück“, erinnert sich Miloš Vuković. „Dass die Turnhalle nun wie Phönix aus der Asche zu neuem Leben erwacht, ist für Paco etwas ganz Besonderes. Sport gehörte jahrelang zu seinen Leidenschaften. Diese Leidenschaft wird in der neuen ‚Turnhalle Deluxe‘ endlich wieder entfacht.“ Erste Szenen aus dem neuen Set gibt es ab Folge 7.356 zu sehen, die am 22. April bei RTL zu sehen sein werden.Claudia Danne, Producerin UFA Serial Drama, sagt zum neuen Set: „Nachdem unser Gemeinschaftsladen '4er-Leih' inhaltlich abgebrannt war, wollten wir wieder einen Ort finden, der Alt und Jung miteinander verbindet, wo sich Leute aus der Nachbarschaft treffen und man auch als Familie miteinander Zeit verbringen kann – und das auf sportliche Art und Weise: Nun fahren wir einmal die Woche nach Sülz ins Fitnessstudio: zum Dreh.“