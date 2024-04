«3 Body Problem» im Vier-Augen-Gespräch

Quotenmeter.FM

Vor knapp einen Monat startete die neue Serie der «Game of Thrones»-Macher beim Streamingdienst Netflix.

David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo arbeiteten knapp fünf Jahre an der Fernsehserie «3 Body Problem», die am 21. März 2024 beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wurde. Knapp 30 Millionen Menschen haben die Serie in den ersten Wochen gesehen und noch immer hat Netflix keine Verlängerung in Aussicht gestellt.Außerdem fragen sich die vielen Fernsehzuschauer, wie lange eine Fortsetzung dauern wird. Die Romanvorlage von Liu Cixin benötigte fünf Jahre bis zur Ausstrahlung, werden Band zwei und drei also erst im Jahr 2030 ausgestrahlt. Die Spezialeffekte sollen rund eineinhalb Jahren Entwicklung in Anspruch genommen haben, können sich aber laut Veit-Luca Roth und Fabian Riedner sehen lassen.Die Serie «3 Body Problem» handelt von der theoretischen Physikerin Jin Cheng und der Nanophysikerin Augustina „Auggie“ Salazar, die dem Problem von mysteriösen Countdowns auf der Spur sind. Außerdem spielt Astrophysikerin Ye Wenjie eine Rolle, deren Tochter einen Suizid begeht. Benedict Wong spielt Shi Qiang und muss dieses Puzzle zusammensetzen.