BBC verlängert «The Night Manager»

England

In Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video werden zwei weitere Staffeln produziert.

Die BBC und Prime Video haben bekannt gegeben, dass das mehrfach preisgekrönte Dramafür zwei neue Staffeln zurückkehren wird, deren Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen sollen. Die von The Ink Factory («The Pigeon Tunnel», «The Little Drummer Girl») in Zusammenarbeit mit Character 7, Demarest Films und 127 Wall und in Koproduktion mit dem spanischen Partner Nostromo Pictures produzierte Serie ist inspiriert von den Charakteren in John le Carrés Bestseller-Roman. Die neuen Staffeln von «The Night Manager» werden in Großbritannien auf BBC One und BBC iPlayer und außerhalb Großbritanniens weltweit auf Prime Video ausgestrahlt. Der Vertrag wurde von Fifth Season ausgehandelt, die den weltweiten Vertrieb der Serie übernimmt.Tom Hiddleston («Loki», «The Essex Serpent») wird seine ikonische Rolle als Jonathan Pine wieder aufnehmen. Das Drehbuch zu «The Night Manager» wird wieder von Serienschöpfer David Farr geschrieben. Der BAFTA-Gewinner Georgi Banks-Davies («I Hate Suzie», «Paper Girls») wird bei allen sechs Episoden der zweiten Staffel Regie führen. Stephen Garrett wird wieder die Produktion der Serie leiten. Hugh Laurie («All The Light We Cannot See») wird als ausführender Produzent an der kommenden Serie mitwirken.Die erste Staffel von «The Night Manager» wurde mit mehreren BAFTAs, Emmy Awards und Golden Globes ausgezeichnet - darunter als bester Schauspieler für Tom Hiddleston. Die von der BBC in Auftrag gegebene Serie wurde in Großbritannien von mehr als 10 Millionen Zuschauern gesehen und war damit eine der meistgesehenen Fernsehsendungen des Jahres 2016.Tom Hiddleston sagt: "Die erste Staffel von «The Night Manager» war eines der kreativsten Projekte, an denen ich je gearbeitet habe. Die Tiefe, Bandbreite und Komplexität von Jonathan Pine war und ist immer noch eine aufregende Aussicht. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Simon und Stephen Cornwell, David Farr und Stephen Garrett und auf die Zusammenarbeit mit Georgi Banks-Davies, um das nächste Kapitel unserer Geschichte zu erzählen. Ich kann es kaum erwarten."