Showtime-Streaming wird eingestellt

US-Fernsehen

Nach der Integration in Paramount+ steht die Marke immer mehr vor dem Aus.

Paramount Global hat sich auf die Förderung von Paramount+ konzentriert, weshalb das ehemalige Pay-TV-Aushängeschild Showtime immer mehr in der Versenkung verschwindet. Die Verantwortlichen des Unternehmens haben nun beschlossen, den eigenständigen Streamingdienst von Showtime zum 30. April 2024 einzustellen.Showtime-Inhalte können dann nur noch über die Paramount+ App gestreamt werden. Erst im Juni 2023 wurde das werbefreie Streamingpaket „Paramount+ With Showtime“ für 11,99 US-Dollar pro Monat eingeführt. Bereits damals wurde angekündigt, dass die eigenständige App Ende 2023 eingestellt wird. Im Januar 2024 wurde der Pay-TV-Kanal Showtime in „Paramount+ With Showtime“ umbenannt und mit weiteren Paramount+-Inhalten bestückt. Einige Kabelnetzbetreiber haben außerdem Vereinbarungen mit Paramount Global getroffen, um die kostenlose Nutzung von Showtime-Inhalten in der Paramount+ App zu ermöglichen."Nun, da Abonnenten auf ihre Lieblingsshowtime-Sendungen auf Paramount+ zugreifen können, indem sie den Paramount+-Tarif mit Showtime abonnieren, wird der Showtime-Streamingdienst am 30. April 2024 eingestellt", heißt es in einer Mitteilung auf der Kundensupport-Website von Showtime. "Aktuelle Showtime-Streaming-Abonnenten werden weiterhin Zugang zum Showtime-Streaming-Dienst haben, bis dieser am 30. April 2024 eingestellt wird.