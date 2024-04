CBS revidiert erneut «S.W.A.T.»-Absetzung

US-Fernsehen

In der kommenden Saison wird die achte Staffel der Serie gesendet.

CBS hat bekannt gegeben, dass die Hit-Dramaseriefür die Season 2024-2025 verlängert wurde. Die Serie kehrt damit für ihr achtes Jahr auf den Sender zurück. «S.W.A.T.» wird von Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit den CBS Studios produziert."Hier bei CBS bleiben wir immer am Ball und lieben eine gute dramatische Wendung, besonders wenn sie zu einer achten Staffel von «S.W.A.T.» führt", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Serie kommt bei den Zuschauern weiterhin gut an, dank unserer talentierten Darsteller, angeführt von Shemar Moore, und unseren großartigen Autoren und Produzenten, die die Serie relevant und actionreich halten. Wir freuen uns sehr, die Serie erneut zu verlängern, und sind unseren Partnern bei SONY, CBS Studios und Shemar unglaublich dankbar, dass sie so eng mit uns zusammengearbeitet haben, um die Serie für die nächste Staffel zurückzubringen.""Angeführt von dem unaufhaltsamen Shemar Moore hat «S.W.A.T.» die Zuschauer seit seiner Premiere im Jahr 2017 in seinen Bann gezogen, und mit jeder Verlängerung sind wir erstaunt, wie leidenschaftlich und engagiert die Fans dieser Serie sind", sagte Katherine Pope, Präsidentin von Sony Pictures Television Studios. "Wir danken Amy Reisenbach und unseren Partnern bei CBS dafür, dass sie weiterhin an die Serie und die unglaubliche Arbeit von Cast und Crew glauben. Jeder hier bei Sony Pictures Television ist so stolz auf die Welt, die Shawn, Aaron, Andy und das gesamte «S.W.A.T.»-Team erschaffen haben, und wir gratulieren ihnen, dass sie für ein weiteres Jahr zurückkommen. Roll «SWAT»!""Es ist ein Privileg, unseren unglaublichen Fans weitere «S.W.A.T.»-Geschichten liefern zu können. Diese achte Staffel ist ein Beweis für unseren Showrunner Andy Dettmann, Shemar Moore, den Rest unserer talentierten Darsteller und unsere engagierte Crew, die weiterhin Fernsehen produzieren, das so viele Menschen anspricht", sagte der ausführende Produzent und Co-Showrunner Shawn Ryan. "Wir sind CBS, Sony Pictures Television und CBS Studios dankbar für diese Gelegenheit.""Wir alle bei «S.W.A.T.» sind begeistert von der Nachricht über eine achte Staffel. Shemar und ich haben während der Produktion der siebten Staffel viele Gespräche geführt und waren zuversichtlich, dass unsere großartigen Fans uns treu bleiben würden, wenn wir weiterhin großartige Geschichten erzählen, die durch die für «SWAT» typische Action unterstrichen werden, und uns eine gute Chance auf eine weitere Staffel geben würden", so Andrew Dettmann, Co-Showrunner und Executive Producer. "Am Ende des Tages ist dies der wohlverdiente Lohn für all die Zeit, Energie und Mühe, die eine unglaubliche Besetzung und Crew mit der ständigen Unterstützung unserer Partner bei Sony Pictures Television und allen bei CBS investiert hat. Wir freuen uns auf eine spannende achte Staffel."