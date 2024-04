RTL zieht «Prominent getrennt»-Start vor

TV-News

Bereits am kommenden Samstag geht die Reality-Show in ihre dritte Runde – eine Woche früher als geplant. «Make Love, Fake Love» rückt dafür später in die Nacht.

RTL plant in den kommenden Wochen am Samstagabend zahlreiche XXL-Shows zur besten Sendezeit. Nach einer neuen «Denn sie wissen nicht, was passiert»-Ausgabe am 13. April feiert «Drei gegen Einen» Premiere, ehe «Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» am 4. Mai wieder ins Programm zurückkehrt. Alle Sendungen sind bis Mitternacht geplant, das Debüt der Show mit Elton, Jens Knossalla und Tim Mälzer am 20. April dauert sogar bis 0:40 Uhr. Danach klappt der Kölner Sender aber nicht etwa die Bordsteine hoch, sondern zeigt weiter frische Programmware.Wie der Privatsender aber nun angekündigte, geschieht dies anders als zunächst geplant. Bereits am kommenden Samstag, 13. April, feiert die dritte-Staffel ihre Free-TV-Premiere, nachdem die Sendung bereits bei RTL+ erschienen ist. Ursprünglich sollte die lineare Verwertung erst eine Woche später erfolgen.Über die Gründe für die Verschiebung machte RTL keine Angaben. Fakt ist aber, dass die ursprünglich angesetzte Sendungdadurch einen konstanteren, wenngleich unattraktiveren Sendeplatz erhält. Die zweite Staffel der Reality-Show mit Antonia Hemmer, die zwischen echten Singles und falschen Kandidaten unterscheiden muss, lief zuletzt zwar auch immer in der Nacht auf Sonntag, begann aber zu stark wechselnden Uhrzeiten. Am vergangenen Samstag ging man um 0:36 Uhr auf Sendung und markierte die Staffelbestmarke von 11,8 Prozent in der Zielgruppe, in der Nacht auf den 31. März ging man ab 4:00 Uhr mit 3,8 Prozent baden. In den kommenden Wochen beginnt «Make Love, Fake Love» meist gegen 2:00 Uhr.