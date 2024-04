1. Mai: Sat.1 zeigt «Auf Streife»

TV-News

Am Vormittag startet man mit der Rankingshow «111».

Am Mittwoch, den 1. Mai, fällt das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» aus, schließlich ist feiert Deutschland den Tag der Arbeit. Die nicht-arbeitende Bevölkerung kann zwischen 05.35 und 10.30 Uhr fünf Ausgaben vonanschauen. Ab 10.30 Uhr wiederholt Sat.1 die AusgabenundDas Feiertagsprogramm umfasst auch drei Animationsfilme. Der Disney-Streifenaus dem Jahr 2016 macht um 14.15 Uhr den Anfang. Regie führte David Lowery, der gemeinsam mit Toby Halbrooks das Drehbuch schrieb. Zwei Stunden später steht der Sony Pictures Animations-Filmin den Startlöchern. Schließlich wiederholt Sat.1 um 18.05 Uhr nochaus dem Jahr 2016.Um 20.15 Uhr serviert der Bällchensender Regelprogramm in Form von «Gestrandet… in den Flitterwochen». Zwischen 22.50 und 23.50 Uhr folgt die Dokumentation, die von der Freiburgerin Paula handelt, die ihrer Liebe nach Costa Rica gefolgt ist. Der Schwabe Kenny wanderte in die Dominikanischen Republik aus und wurde dort zum „Kakao-König“.