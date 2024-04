«Summer Baking Championship» steht an

US-Fernsehen

Die neue Staffel feiert am Montag, den 13. Mai auf Food Network Premiere.

Die Rückkehr von Food Network's, welches am Montag, den 13. Mai um 20:00 Uhr auf Food Network Premiere hat, ist eine Flucht in diesem Sommer. Gastgeber Jesse Palmer begrüßt zehn frische Bäcker aus dem ganzen Land in der Küche, um ihr Backtalent in Herausforderungen zum Thema Sommerreisen unter Beweis zu stellen. Von meilenhohen Beerenkuchen bis hin zu köstlichen Dessert-Tacos müssen die Bäcker die Juroren Duff Goldman, Carla Hall und Damaris Phillips beeindrucken, um den Titel „Summer Baking Champion“ und den Hauptpreis von 25.000 Dollar zu gewinnen.Als beste Erstausstrahlungsserie von Food Network im Jahr 2023 hat «Summer Baking Championship» die Zuschauer mit seinen unterhaltsamen sommerlichen Themen-Challenges und exquisiten Backkreationen begeistert", so Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "In der zweiten Staffel erwartet die Zuschauer ein noch größeres Vergnügen mit sommerlichen Desserts, die von Sommerurlauben und Hot Spots inspiriert sind, die in jeder Folge zu finden sind."Zu den Teilnehmern an der Sommer-Backmeisterschaft gehören: Vonshia Brown (Los Angeles, CA), Tara Canaday (Cumberland, ME), Austin Granados (Manitoba, Kanada), Chris Jara (San Antonio, TX), Rob Lough (Houston, TX), Dominick Miller (Santa Rosa, CA), Nayibe Renaud (Henderson, NV), German Rizzo (Glen Cove, NY), Stephanie Tucci (Ontario, Kanada), und Karol Zapata (Queens, NY). Die Show wird von Triage Entertainment für Food Network produziert.