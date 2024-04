Primetime-Check

Wie lief es für die letzte «Unsere Lieblinge»-Folge? Konnte der Krimi «Der Millionen Raub» von Lars Becker überzeugen?

Das ZDF überzeugte 4,98 Millionen Zuschauer mit dem Filmzum Einschalten, womit der Mainzer Sender einen Marktanteil von 20,1 Prozent erzielte. Dasinformierte um 21:45 Uhr 3,59 Millionen Interessierte und fuhr 16,1 Prozent ein. Beim jungen Publikum stieg die Einschaltquote von 6,6 auf 8,2 Prozent.sorgten zum Abschluss des Abends für 1,89 Millionen und 12,8 Prozent. Bei den Jüngeren standen sehr gute 9,3 Prozent zu Buche.Das Erste startete mit den Dokussowiein den Abend. 2,83 und 1,93 Millionen Zuschauer standen für 11,6 und 7,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren verzeichnete man sehr gute 11,5 sowie 8,5 Prozent.undholten zwischen 22:03 und 23:53 Uhr 1,81 und 1,72 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg von 9,2 auf 12,8 Prozent, bei den Jüngeren beliefen sich die Werte auf 7,9 und 7,8 Prozent.In Sat.1 kehrtemit den größten Musikstars Deutschlands ins Programm zurück. Die finale Folge bewegte sich zwischen dem Niveau der ersten beiden und holte 1,07 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.fiel ab 22:22 Uhr auf eine Reichweite von 0,34 Millionen zurück, der Marktanteil krachte auf 2,3 Prozent. Während es für Sat.1 zu späterer Stunde kräftig bergab ging, legte Kabel Eins ab 23:00 Uhr erst so richtig los. Nach, den 0,96 Millionen Zuschauer sahen, steigertedie Zielgruppen-Quote von 6,6 auf 10,3 Prozent. Den zweiten Spielfilm des Abends verfolgten 0,58 Millionen Menschen bis 1:28 Uhr.Die erfolgreichsten Privatsender stammten am Montag beide aus Köln, denn RTL setzte einmal mehr auf. Das Quiz mit Günther Jauch kam diesmal auf 3,00 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent. Der-Einschub sorgte um 22:15 Uhr für 2,42 Millionen Seher und 10,1 Prozent.spülte 1,30 Millionen Zuschauer zu VOX, der Sender mit der roten Kugel freute sich über 10,6 Prozent. Auch RTLZWEI legte miteine gute Performance hin. Die Doppelfolge markierte 0,72 und 0,77 Millionen Seher sowie 7,2 und 7,3 Prozent Marktanteil. ProSiebens Programmplanung ging dagegen schief. Drei-Folgen mussten sich mit 0,33, 0,38 und 0,34 Millionen Zuschauern begnügen. Das Staffelfinale kam nicht über Zielgruppen-Anteile von 4,6, 4,4 und 3,6 Prozent hinaus.erreichte ab 21:48 Uhr nur noch 0,19 Millionen Zuschauer und 1,5 Prozent. Eine weitere Folge holte 0,15 Millionen und 2,1 Prozent.