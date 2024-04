Das Erste testet neues Nachmittagsmagazin mit «ARD-Buffet»-Moderator

TV-News

«Rote Rosen» muss in diesem Jahr neun Wochen in der Sommerpause verweilen. Bei «Sturm der Liebe» fällt die Pause sogar noch länger aus. Grund ist Johannes Zenglein mit dem neuen Format «Leben. Live!».

Jedes Jahr legen die ARD-Telenovelasundwegen der Tour de France eine Pause ein. In diesem Jahr fällt die Sommerpause aufgrund der Tour de France Femme und der Olympischen Spiele noch ein wenig länger aus. Obwohl die Frankreich-Rundfahrt erst Ende Juni beginnt, verabschiedet sich die 15-Uhr-Sendung «Sturm der Liebe» bereits am 17. Mai in den Sommerurlaub. Wie Das Erste ankündigte, testet man daraufhin ab dem 21. Mai ein neues Nachmittagsformat mit «ARD-Buffet»-Moderator Johannes Zenglein.Vier Wochen lang will Das Erste mitauf den Sommer einstimmen. Täglich um 15:10 Uhr berichtet das Magazin über „unterhaltsame Geschichten, Nützliches und Persönliches sowie tägliche Live-Eindrücke aus den verschiedensten Regionen Deutschlands“, wie es heißt. Zenglein begrüßt in der vom SWR produzierten Sendung zudem Prominente sowie „Menschen wie du und ich“ und bespricht mit ihnen, was das Leben schöner macht. Außerdem sind Expertinnen und Experten fester Bestandteil der Sendung und geben unter anderem Tipps zu den Themen Lifestyle, Wohndesign und Genuss. Geplant sind zudem kurze Reise-Einspieler, die das Publikum durch Deutschland und Europa mitnehmen und von ungewöhnlichen Liebesgeschichten sowie ehrenamtlichen Helden erzählen sollen.„Jeden Tag hab' ich mit unserem Publikum eine neue Verabredung: Pause vom Alltag, rein in unsere Sendung. Das soll eine gute Stunde zum Wohlfühlen und Zurücklehnen sein. Ich freue mich, den Nachmittag gemeinsam mit vielen Menschen in Deutschland zu starten! Live und immer mit den Dingen, die uns alle beschäftigen“, erklärt Johannes Zenglein.Im Anschluss an «Leben. Live!» plant Das Erste nicht mit einer gewohnten, sondern schickt Wiederholungen vonauf Sendung. Das Quiz mit Alexander Bommes kehrt am 13. Mai auf dem angestammten Sendeplatz um 18:00 Uhr ins Programm zurück. Damit erhält Bommes im Sommer gleich drei Stunden Sendezeit pro Tag, denn am Vormittag ab 10:30 Uhr laufen ebenfalls Wiederholungen der Quizshow.Zum gewohnten Sendeablauf kommt es erst ab Mitte August, wenn «Rote Rosen», die ab dem 17. Juni für neun Wochen pausieren, und «Sturm der Liebe» auf den Sender zurückkehren. Der Startschuss für die neuen Staffel erfolgt jeweils am 19. August.