«Die Höhle der Löwen» mit schwächstem Staffelstart seit Sendebeginn

Quotennews

Als die Gründershow vor rund zehn Jahren debütierte, kam man zunächst nur auf 9,5 Prozent. Diesmal lag die Quote etwas darüber, ließ aber noch viel Luft nach oben.

VOX sicherte sich im vergangenen Herbst mit der 14. Staffel der Gründershowim Schnitt 1,55 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,6 Prozent. Mit 0,63 Millionen Umworbenen verbuchte man sagenhafte 12,4 Prozent. Am gestrigen Abend startete die von Amiaz Habtu moderierte Show in ihre 15. Runde. Den Entscheidungen von Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Tijen Onaran und Tillman Schulz folgten ab 20:15 Uhr 1,30 Millionen Zuschauer, die für 5,9 Prozent Marktanteil standen.Auch in der Zielgruppe lag man deutlich unter den gewohnten Werten, nachdem die Weihnachtsausgabe am 11. Dezember 2023 11,6 Prozent markiert hatte. Den Staffelauftakt sahen nur 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Produkten wie einem natürlichen Cocktail mit Eis aus der Flasche. oder einer Amazonas Zahncreme, die Drachenblut enthält, generierte VOX einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Nur einmal generierte ein Staffelstart eine niedrigere Einschaltquote: Es war das Debüt der Sendung im August 2014, als 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährige nur für 9,5 Prozent reichten. Um 23:10 Uhr kehrte nach sieben Jahrenins Programm zurück. Die Doku-Soap nutzte den trotz alledem noch immer guten Vorlauf und kam auf 0,50 Millionen Zuschauer und solide 4,5 Prozent. Mit 0,17 Millionen Umworbenen durfte man sich über ordentliche 7,0 Prozent freuen.Am Nachmittag gab es nach einer-Wiederholung, die 0,10 Millionen Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, eine neue-Folge aus Köln zu sehen. Das Format mit Guido Maria Kretschmer sorgte für 0,31 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent beim werberelevanten Publikum. Um 16:00 Uhr erfolgte der Startschuss für eine neue-Staffel, deren erste Folge die Reichweite auf 0,33 Millionen verbesserte. Der Marktanteil lag bei ebenfalls schwachen 3,9 Prozent. Am Vorabend dominierter derweilmit 10,8 Prozent in der Zielgruppe, zuvor kamenauf 5,3 undauf 8,1 Prozent.