RTLs Woche der Vielfalt dreht sich um das Thema Generationen

In der Themenwoche möchte das Kölner Unternehmen crossmedial Brücken zwischen verschiedenen Altersgruppen schlagen. Unter anderem setzt VOX auf Spezialausgaben von «Shopping Queen» und «Das perfekte Dinner».

RTL Deutschland plant zwischen dem 6. und 12. Mai die nächste „Woche der Vielfalt“, die Teil der Initiative „Vielfalt verbindet“ ist. Mit der dritten Themenwoche will man erneut Aufmerksamkeit für Diversity-Themen schaffen und crossmedial für Gemeinschaft, Akzeptanz und Gleichberechtigung eintreten, wie RTL in seiner Mitteilung angibt. Das Thema der Woche lautet „Generationen“, das inn all seinen vielfältigen Facetten in den Mittelpunkt der Inhaltsangebote gestellt werden soll. Damit möchte man Brücken zwischen verschiedenen Altersgruppen schlagen.Bei RTL widmet sich unter anderemin einer Wochenserie dem Thema „Geld“ und beleuchtet, wie verschiedene Altersgruppen heute mit ihren Finanzen umgehen. Weitere Themen in den Informationssendungen sind das Projekt „Brotzeit“ mit Uschi Glas, in dem Rentner in Schulen Frühstück für benachteiligte Kinder machen, außerdem ein Besuch beim „Pflege-Influencer“ Rashid Hamid, das Geheimnis der „Super Ager“, über 80-Jährige, deren geistige Fähigkeiten eines 50-Jährigen entsprechen, sowie ein Bericht über Rentnerinnen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Außerdem wird Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hoenig beiüber sein Leben als Vater im Seniorenalter erzählen.beleuchtet am 7. Mai das Thema „Führerscheinprüfung für Senioren“. Dasberichtet unter anderem über „Arbeit 2024: So tickt die Gen Z“ und sendet ein Spezial mit Generationenforscher Rüdiger Maas.Auch VOX wird neben einer Spezialausgabe vonanlässlich des Muttertages am 12. Mai in den Formatenundteil der „Woche der Vielfalt“ sein. Der Sender mit der roten Kugel zeigt von dem Nachmittagsformat eine generationenübergreifende Folge, in der eine Mutter mit ihrer Tochter shoppt. Die Vorabend-Kochshow möchte derweil mit Teilnehmenden verschiedener Altersklassen für „kulinarische Überraschungen und viel Gesprächsstoff“ sorgen.Auch die jüngste Generation soll in der Themenwoche erreicht werden. Toggo spricht in diversen Interviews bei Toggo Radio, unter anderem zu generationsübergreifenden Freundschaften, Mehrgenerationen-WGs und der Bedeutung von Großeltern im Familienalltag mit verschiedenen Personen und lässt auch auf Social Media die Generations-Unterschiede sichtbar werden. Im Printbereich berichtet ‚Stern‘ über ein interkulturelles Pflegeheim, ‚Brigitte‘ widmet sich dem Thema „Studieren ab 40“, ‚Eltern‘ berichtet über „Die ersten Jahre“ im Leben eines Menschen und Stern.de, GEO.de, Gala.de und GEOlino setzen vielfältige Themen rund um „Generationen“.„Die Themenwochen unserer Initiative ‚Vielfalt verbindet’ führen jedes Jahr nachweislich zu mehr gesellschaftlicher Toleranz für Themen, die uns bei RTL Deutschland am Herzen liegen. In diesem Jahr möchten wir Brücken zwischen Menschen aller Altersklassen bauen, indem wir das Thema ‚Generationen‘ in den Mittelpunkt unserer crossmedialen Angebote stellen – ein Thema, das uns alle persönlich betrifft und verbindet“, erklärt Ingrid Heisserer, Chief Human Resources Officer und Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland.