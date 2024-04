«Fallout» wechselt nach Kalifornien

US-Fernsehen

Für die zweite Staffel bekommen die Produzenten Steuergutschriften.

Die California Film Commission (CFC) hat Steuergutschriften in Höhe von 152 Millionen Dollar für 12 Fernsehprojekte angekündigt - eine Serie, die an einen anderen Ort verlegt wird, drei wiederkehrende Fernsehserien und acht neue Fernsehserien - als Teil ihres Film- und Fernsehsteuergutschriftenprogramms, darunter eine der größten Serien, die an einen anderen Ort verlegt wird, die es in der Geschichte des Programms gab.Diese 12 Projekte werden in der kommenden Spielzeit schätzungsweise 1,1 Milliarden Dollar in Kalifornien ausgeben, lokale Unternehmen unterstützen und 2.300 Crewmitglieder, 2.200 Darsteller und 53.000 Hintergrunddarsteller beschäftigen - letztere gemessen in Arbeitstagen. Da die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen werden, bieten diese Projekte wichtige Möglichkeiten für lokale Arbeitskräfte in der Branche - es werden schätzungsweise 1.253 Drehtage in Kalifornien erwartet, darunter 39 Drehtage, die außerhalb der 30-Meilen-Studiozone von Los Angeles in Oxnard, Ventura, Lancaster und San Diego County geplant sind.Angeführt wird die Serievon Amazon MGM Studios, die von New York hierher verlegt wird. Staffel 2 von «Fallout» wird voraussichtlich etwa 153 Millionen Dollar an qualifizierten Ausgaben einbringen und etwa 170 Darsteller und Crewmitglieder beschäftigen, was es zu einem der Verlagerungsprojekte mit den größten qualifizierten Gesamtausgaben in der Geschichte des Film- und Fernsehsteuergutschriftprogramms macht. Diese bahnbrechende Serie, die vor dem Hintergrund des postapokalyptischen Los Angeles spielt, wird dank dieser Steuergutschrift für ihre zweite Staffel nach Hause kommen. Mit der Aufnahme von «Fallout» hat das Film- und Fernsehsteuergutschriftenprogramm seit seiner Einführung im Jahr 2009 insgesamt 33 Serien aus anderen Bundesstaaten und Nationen ins Land geholt. Erfahren Sie hier mehr über unsere verlagernden Serien."Unser Steuergutschriftenprogramm leistet genau das, was wir beabsichtigen: Es zieht Produktionen an und hält sie in Kalifornien, schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Arbeitskräfte und stärkt unsere lokale Wirtschaft", sagte Colleen Bell, Executive Director der California Film Commission, und betonte die Effektivität des Programms bei der Erreichung seiner Ziele. "Darüber hinaus sind wir begeistert, dass 'Fallout' zu seinen kalifornischen Wurzeln zurückkehrt. Wir sind stolz auf Produktionen, die sich dafür entscheiden, ihre Sachen zu packen und von anderen Gerichtsbarkeiten in unseren großartigen Bundesstaat umzuziehen."