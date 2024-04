ION will mehr Frauensport

US-Fernsehen

Das Unternehmen E.W. Scripps erhofft sich dadurch mehr Werbegelder.

Die amerikanische Werbeindustrie will mehr Geld in den Frauensport investieren. Das dachten sich auch die Verantwortlichen von E.W. Scripts und verweisen auf den kürzlich abgeschlossenen Rechtevertrag für den Sender ION. Dort wird am Freitagabend und am Samstag Frauenfußball gezeigt. Es handelt sich um die ersten wöchentlichen Studiosendungen eines Senders, die der NWSL gewidmet sind und von Nicole Denne, einer erfahrenen Produzentin und ehemaligen College-Fußballerin der Division I, geleitet werden.In den Studiosendungen werden die Höhepunkte der letzten Spiele wiederholt, die kommenden Spiele auf ION vorgestellt und ausführliche Berichte über die Liga gezeigt. In den Halbzeitshows werden die Spiele analysiert und der Studiomoderator und die Analysten geben Einblicke.Auch die neue WBNBA-Saison wird ab dem 17. Mai auf ION ausgestrahlt. Auch hier werden zahlreiche Studiosendungen ausgestrahlt. In der vergangenen Saison erreichten die 23 nationalen WNBA-Spiele auf ION in 15 Wochen 12,3 Millionen Zuschauer und steigerten die Einschaltquote der WNBA um 24 Prozent - von 31,5 Millionen bei allen anderen Sendern zusammen auf 39 Millionen, so Nielsen. Die wöchentlichen Doppelspiele der WNBA auf ION erreichten laut Nielsen auch mehr als 6,4 Millionen weibliche Zuschauer.