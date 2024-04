Gebrauchter Tag für ProSieben

Quotennews

Nur die Programm-Dauerbrenner «The Big Bang Theory», «taff» und «Galileo» konnten überzeugen. Die Primetime war ein Totalausfall.

Mit einem Tagemarktanteil von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum erwischte ProSieben einen mehr als gebrauchten Tag zum Start in die neue Woche. Der Unterföhringer Privatsender musste sich auf dem Gesamtmarkt noch hinter der lokalen Konkurrenz des BR Fernsehen einordnen. Spartensender wie RTLup zeigten dem Hauptprogramm die Rücklichter. Auch in der Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es am Montag nicht gut, es sprangen nur 4,9 Prozent Marktanteil heraus, sodass man nur 0,5 Prozentpunkte vor RTLZWEI und 0,6 Prozentpunkte hinter Kabel Eins auf Rang sieben landete.Die Gründe für das schlechte Abschneiden sind vielfältig, lagen am gestrigen Tag vor allem an der Performance der Primetime. Ab 20:15 Uhr präsentierte ProSieben gleich drei Folgen vonund beendete somit die Staffel auf einen Schlag. Zu Beginn der Strecke interessierten sich aber nur 0,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für die Episode, sodass der Marktanteil bei 1,4 Prozent lag. In der Zielgruppe sorgten 0,21 Millionen Umworbene für 4,6 Prozent. Folge zwei generierte eine Reichweite von 0,38 Millionen, was den Marktanteil zaghaft auf 1,5 Prozent steigen ließ. Bei den Jüngeren standen 0,23 Millionen und 4,4 Prozent zu Buche. Um 21:19 Uhr erreichte das Staffelfinale nur noch 0,34 Millionen Zuschauer, darunter 0,19 Millionen werberelevante. Die Markanteile sanken auf 1,4 respektive 3,6 Prozent.Um 21:48 Uhr kehrte nach mehrwöchiger Abstinenzins Programm zurück. Von der in den USA frisch abgesetzten Reboot-Serie gab es zwei Folgen zu sehen, für die sich aber nur 0,19 und 0,15 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil fiel auf 0,9 und 1,1 Prozent zurück. Mit jeweils 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen setzte es 1,5 und 2,1 Prozent Marktanteil in dieser Zuschauergruppe.Die wenigen Lichtblicke verzeichnete ProSieben am Nachmittag und Vorabend. Ab 15:42 Uhr übernahm Dauerbrennerdas Kommando und führte den Privatsender in drei Folgen zu 10,2, 10,9 und 14,4 Prozent in der Zielgruppe. Die Gesamtreichweite stieg von 0,17 auf 0,19 und 0,30 Millionen.knüpfte an die Leistung des Vorlaufs an und markierte in der 17-Uhr-Stunde ebenfalls 0,30 Millionen Zuschauer. Mit 0,16 Millionen Umworbenen sicherte sich das Magazin 12,1 Prozent. Nach derund zwei-Folgen, die die Marktanteile auf 8,7, 7,4 und 6,8 Prozent sinken ließen, setztedas letzte ProSieben-Lebenszeichen des Tages. Das Wissensmagazin erreichte ab 19:05 Uhr 0,59 Millionen Zuschauer und traf damit den Senderschnitt von 3,1 Prozent. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 0,27 Millionen Sehern und 9,0 Prozent leicht darüber.